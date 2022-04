Nejdu se klouzat, mám obrovskou motivaci. Krejčí se chystá na poslední MS kariéry

Útočník David Krejčí bude jednou z nejvýraznějších osobností hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Finsku. Brzy šestatřicetiletý centr připustil, že půjde velmi pravděpodobně o poslední velkou akci jeho kariéry. I proto by se rád ze severu Evropy vracel s úspěchem. Co bude dál, zatím vůbec netuší. A plánuje si vzít delší čas na rozmyšlenou, než se rozhodne. Možností je i konec s hokejem.

Po konci extraligové sezony s Olomoucí si odpočinul, ale už je zase správně hokejově nažhavený. "Bylo to nějakých šest týdnů. Dva týdny jsem si dal úplně volno, s klukama jsme ukončili sezonu, jak se má. Ty dva týdny jsem si užil. A pak jsem zase začal. Teď jsem dokončil čtyři týdny na suchu a dnes jsem byl poprvé na ledě. Vždycky ráno jsem si šel zacvičit, odpoledne jsem byl s dětmi. To byl můj den," řekl dnes novinářům Krejčí.

O motivaci pro zbytek sezony má vítěz Stanley Cupu s Bostonem postaráno. Z MS má jen bronz, který získal v roce 2012, tedy rok poté, co slavil v NHL s Bruins. "Motivace je obrovská. Na 99 procent je to můj poslední šampionát. Jedu tam uspět. Netrénoval jsem čtyři týdny jen tak, abych se tam jel klouzat. Odvedu tam všechno, co ve mně je, a doufám, že zpátky pojedeme s úspěchem," prohlásil Krejčí.

Po šampionátu se vydá za rodinou, která odletěla v pondělí do zámoří. "Teď to bude dlouhé bez nich. Děti budou chybět, ale po šampionátu pojedu zpátky. Odpočineme si a uděláme si pohodu. V hlavě mám, že si dám pár měsíců volno. Teda týdnů, pak budu zase trénovat, ale dám si minimálně dva tři měsíce na rozmyšlenou, co a jak dál," nastínil Krejčí, jenž se loni vrátil z NHL a byl tahounem extraligového týmu Olomouce.

V úterý sledoval z hlediště páté finále mezi Třincem a Spartou. Právě v souvislosti s možností jeho přesunu k Ocelářům se také v posledních týdnech spekulovalo. Ale rodák ze Šternberka, jenž ve čtvrtek oslaví šestatřicetiny, si chce vše v klidu promyslet. Nehodlá spěchat. Neprozradil ani, kterou cestou by se mohl vydat nejpravděpodobněji.

"Fakt vůbec nevím. Musím vypadnout z hokejového kolotoče, přijít na jiné myšlenky, děti už jsou starší. Začnou chodit do školy, taky je nechci tahat ze školy a měnit to. Je tam hodně faktorů, které budou hrát v rozhodování, ale budu potřebovat pár měsíců na to, abych si to v hlavě všechno pořádně srovnal. Mám rodinu, tak to bude rodinné rozhodnutí," prohlásil Krejčí.

Klidně si ale dokáže představit, že kariéru skutečně uzavře, byť by to mnohým přišlo předčasné. "Mám to nastavené trošičku jinak než třeba jiní hráči. Jak řeknu konec, tak je mi jedno, co si o tom lidi budou myslet. Jestli si budou myslet, že mohu hrát třeba ještě někde v NHL nebo Evropě, to je jejich věc. Když řeknu konec, tak je to konec. A naopak jestli někam přijedu příští rok, tak přijedu. A je mi vážně jedno, co si o tom kdo myslí," zdůraznil.

Teď se ale chce naplno soustředit na přípravu a samotný šampionát, který se rychle blíží a začne 13. května. I proto se připojil k týmu již dnes, ačkoliv České hry vynechá a do zápasů zasáhne až příští týden na Švédských hrách.

"Domluvili jsme se, že v Ostravě nebudu hrát. Já jsem tu ani neměl být, ale domluvili jsme se, že se připojím. Chci potrénovat na ledě před Švédskem, kde už nastoupím. Těšil jsem se sem. Cítím se dobře, něco jsem natrénoval. Na ledě je to něco jiného. Ale cítil jsem se docela v pohodě, ale záleží, jak další dny odpoví třísla. Jakmile to teď bude pár dnů v pohodě, tak už to bude dobré," věřil Krejčí.

"Nevím, co bude příští rok a jestli ukončím kariéru, ale věděl jsem na sto procent, že takto to nechci ukončit," připomněl vyřazení Hanáků již v předkole play off extraligy s Vítkovicemi či neúspěch na olympijském turnaji v Pekingu.

"Bylo by hezké tu sezonu zakončit úspěchem. Na olympiádu i Olomouc vzpomínám dobře. Poznal jsem spoustu dobrých kluků i jiné prostředí. Jsem za to moc rád, ale na druhou stranu by bylo dobré skončit úspěchem," přál si Krejčí.

Má velkou touhu uspět s reprezentací i kvůli rodičům. "Já jsem se do Čech vrátil kvůli rodině a kamarádům, aby mě viděli, ale abych viděl i já je. Reprezentaci beru hodně osobně, pro všechny je to dlouhá doba, co jsme udělali s nároďákem poslední úspěch. Nechám v tom všechno a pak se pobavíme po konci, co dál," řekl Krejčí.