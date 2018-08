Nový trenér, nové dresy. Reprezentace si poprvé zabruslila pod vedením Říhy

před 1 hodinou

Podívejte se na fotogalerii z prvního tréninku české hokejové reprezentace pod vedením Miloše Říhy.

Přerov - Česká hokejová reprezentace s novým realizačním týmem v čele s hlavním koučem Milošem Říhou a asistentem Robertem Reichlem začala soustředěním v Přerově přípravu na novou sezonu. Kádr ještě doplnil útočník Václav Karabáček z Buffala. Je v něm 35 hráčů - čtyři gólmani, 12 obránců a 19 útočníků.

"Navazuji na Pepíka Jandače, který si udělal široký kádr, začal pracovat s mladými hráči, a my v tom pokračujeme. Samozřejmě jsem se na tuto první akci těšil. Kluci asi o trošku méně, když viděli ten program, ale přistoupili k tomu výborně," ocenil Říha v rozhovoru s novináři přístup hráčů k úvodnímu tréninku.

Dvaadvacetiletý Karabáček rozšířil počet nováčků v týmu na 17 a je jedním z osmi hokejistů, kteří mají kontrakt v NHL. V minulé sezoně nastoupil na farmě Buffala v Rochesteru v jednom utkání a jinak působil v ECHL v Cincinnati, kde nasbíral v 28 duelech pět asistencí.

"Někteří kluci už nám odjeli do zámoří na farmy, jiní z NHL jsou drazí na pojistky, hráče z KHL jsme nechali být, protože začínají soutěž jako první, ale jsme spokojení s tím, kdo přijel," pochvaloval si Říha.

Z hlediště pečlivě dohlížel na dění na ledě nový generální manažer Petr Nedvěd. "Nebylo úplně jednoduché dát ten výběr hráčů dohromady, protože je spousta hráčů, o něž jsme měli zájem, ale ten termín jim nedovoluje přijet, a je to na hraně i pro mnohé další, kteří odletí za velkou louži. I tak jsme ale měli z čeho vybírat," uvedl Nedvěd.

Sám se chystal na led v odpolední části tréninku. "Brusle mám, trenérům jsem to i nabídl, ale moje práce samozřejmě spočívá hlavně v tom, abych hráče sledoval a ne je trénoval. Od toho jsou trenéři. Odpoledne tu máme střelbu a té se zúčastním. Jinak ale na led chodit nebudu, jen kdyby ta situace byla nějak kritická a musel jsem," vysvětlil s úsměvem Nedvěd, ještě nedávno kanonýr, vyhlášený mimořádnou střelou zápěstím.

První herní akce v sezoně čeká národní mužstvo až v listopadu na turnaji Karjala. Do něj reprezentace vstoupí 8. listopadu doma proti Švédsku a zápasy s Finskem a Ruskem sehraje v Helsinkách.

"Zvažovali jsme i variantu nějakého oficiálního zápasu a bylo by to asi to nejlepší, kdybychom si mohli zahrát plnohodnotný zápas a kluky vidět v akci. Nakonec máme na čtvrtek naplánované alespoň modelové utkání, na které se rádi podíváme," uvedl Nedvěd.

Nominace českých hokejistů na soustředění v Přerově (20.-24. srpna):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Matěj Machovský (Sparta Praha), Roman Will (Liberec), Petr Mrázek (Carolina/NHL),

obránci: Filip Pavlík, Petr Zámorský (oba Hradec Králové), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Montreal/NHL), Vojtěch Budík (Pardubice), Stanislav Dietz (Chomutov), Marek Hrbas (Vítkovice), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec), Jan Štencel (Kometa Brno), Lukáš Buchta (University of Nebraska-Omaha/NCAA), Filip Pyrochta (Nashville/NHL),

útočníci: David Cienciala, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík (všichni Třinec), Dominik Lakatoš, Radan Lenc, Jan Ordoš (všichni Liberec), Robert Říčka (Sparta Praha), Daniel Kurovský (Vítkovice), Jakub Lauko (Chomutov), Rostislav Marosz (Pardubice), Radovan Pavlík (Hradec Králové), David Stach (Plzeň), David Šťastný (Mladá Boleslav), Nicolas Werbik (Zlín), Radim Zohorna (Kometa Brno), Lukáš Jašek (Vancouver/NHL), Pavel Jenyš (Minnesota/NHL), Václav Karabáček (Buffalo/NHL), Martin Nečas (Carolina/NHL).