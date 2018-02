Indiana Jones a Nagano. Ten příběh přesáhl sport, říká slavný producent o legendárním triumfu

před 2 hodinami

Trailer k dokumentu The Nagano Tapes | Video: Youtube.com

Franka Marshalla inspirovala česká hokejová óda ke vzniku unikátního dokumentu, jehož premiéru dnes můžete sledovat.

Praha - Ve světové premiéře mohou dnes sledovat diváci unikátní dokument "The Nagano Tapes".

Třiasedmdesát minut dlouhý film plný dobových i historických záběrů a také aktuálních rozhovorů s účastníky tehdejšího turnaje odvysílá od 18 hodin s českými titulky Olympic Channel, který dokument připravil a vysílá na internetu nebo v mobilní aplikaci, a také Eurosport.

Diváci ČT Sport se na film budou moct podívat 29. března od 20.30, repríza pak poběží 8. dubna od 21.30.

Dokument z pětidílné série filmů o silných sportovních momentech produkoval Frank Marshall, který stál také například u filmů o Indiana Jonesovi. V Naganu viděl finálové utkání mezi českým a ruským týmem osobně.

"Vnímal jsem tam, že se spojil nejen tým, ale celý národ. Nebyl to tým snů, ale věřil v sebe a to byla ta pravá olympijská myšlenka. Když jsme se pak bavili o tom, které příběhy bychom chtěli vyprávět, tak právě tento podle nás přesahuje sport," prohlásil na stránkách Českého olympijského výboru Marshall, jehož pět filmů získalo nominaci na Oscara.

Producenti oslovili českého režiséra Ondřeje Hudečka. "Většina lidí si pamatuje, kde v době Nagana byla. Lépe si vybavíme momenty, které jsou pro nás hodně emocionální. Bylo mi deset a byl jsem v neděli ráno u prarodičů doma. Na zápas jsem se vzbudil trochu později a prošvihnul jsem několik minut. Byl jsem trochu naštvaný," líčil Hudeček.

"Když se vám ozve producent, jako je Frank Marshall, že s vámi chce točit film, navíc o tomhle momentu, neřeknete ne. I když jsem chvíli pochyboval, jestli jsem ten pravý. Natočili jsme třicet rozhovorů, vybírali jsme ze 600 hodin materiálu. Přál bych si mít víc času na to, vysvětlit některé detaily," doplnil český režisér.

Slavnostní předpremiéru měl dokument během olympiády v Českém domě v Pchjongčchangu přesně v den dvacetiletého výročí slavného triumfu. "Dokument The Nagano Tapes je báječný, tak tuhle informaci šiřte dál," uvedl při ní Mark Parkman, generální manažer Olympic Channel.

Předpremiéry se zúčastnili také zlatí olympijští medailisté z Nagana, tehdejší obránce Jaroslav Špaček a brankář Milan Hnilička, nebo televizní komentátor Robert Záruba, který v dokumentu vystupuje stejně jako Dominik Hašek, Jaromír Jágr, Petr Svoboda, Brett Hull, Theoren Fleury, Eric Lindros, Alexej Jašin a další osobnosti.

"Nagano tehdy přitáhlo na stadiony hodně dětí, bylo to vítězství, na které hokej čekal," řekl Špaček a Hnilička dodal: "Nebylo to jen Nagano, ale také zlatý hattrick v dalších letech, byla to nejúspěšnější doba v historii, začali jsme věřit, že jsme našli cestu k vítězství. Drželi jsme při sobě, a i když jsme hráli v NHL, jezdili jsme po skončení sezony reprezentovat. Nezapomněli jsme, že náš hokej zažíval v historii těžké časy."

I ty - stejně jako největší hokejový triumf - dokument "The Nagano Tapes" připomíná.