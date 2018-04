Zázrak! Nevíme, co se stalo, jásali Češi po šokujícím postupu. Nechápal ani kanadský komentátor

před 1 hodinou

Hokejová osmnáctka teprve podruhé za posledních dvanáct let postoupila do semifinále mistrovství světa.

Praha - Po skupině, v níž chvíli tápali i proti slabé Francií, jim zvonil umíráček. Ve čtvrtfinále šampionátu v Rusku je měla definitivně pohřbít Kanada. Mladí Češi však zabrali a senzačně zvítězili 2:1.

"Věříte tomu?!" nechápal po závěrečném hvizdu komentátor kanadské stanice TSN.

Všichni čeští hokejisté ve stejný okamžik naskákali na led a začali slavit. "Nemám slov. Nevím, co se stalo," řekl později novinářům útočník Petr Čajka. "Je to překvapení, možná zázrak," dodal obránce Zack Malík.

Za posledních dvanáct let prošla osmnáctka do semifinále teprve podruhé. Naposledy to dokázala stříbrná parta z roku 2014, která sázela na Jakuba Vránu, Davida Pastrňáka, Pavla Zachu a další esa.

Současný ročník nemá na papíře takovou sílu. V sezoně se sice párkrát blýskl, ale těsně před mistrovstvím podlehl Bělorusku. V čeljabinské skupině pak zdolal jen Francii. Prohrál se Slovenskem, Ruskem a Finskem.

V Magnitogorsku, kam dorazil ke čtvrtfinále, měl dostat definitivní ránu od neporažené Kanady.

Už první třetina však nabídla zarážející obrázek. Jako by si týmy prohodily dresy. Češi hýřili aktivitou, na střely vyhráli 14:7 a do šatny šli s vedením 1:0. Poté minuty plynuly bez zásadní změny. Zámořská velmoc sice místy hodně tlačila, ale její velký comeback nepřišel.

"Myslím, že jsme makali naplno," řekl kouč Kanady Don Hay. "Češi si zaslouží uznání. Odehráli solidní zápas, my jsme jenom dotahovali."

Zářil brankář Lukáš Dostál, jenž zlikvidoval 33 z 34 střel. "Chytal skvěle. Postavil se na hlavu, držel svůj tým," prohlásil jediný úspěšný střelec soupeře Ty Dellandrea.

České góly obstarali Matěj Blümel a Petr Čajka.

Svěřencům kouče Davida Bruka tak vyšla odveta za finále letního Hlinkova memoriálu, kde Kanada nad domácími zvítězila 4:1. Tentokrát byla díky skvělé formě ještě větším favoritem. "My jsme ale byli týmovější," těšilo Čajku. Zároveň vyzdvihl výkon gólmana Dostála: "Nevím, jak by utkání dopadlo bez něj. Jinak nám asi pomohlo i trochu štěstí."

Po týmovosti Češi nejvíc volali poté, co prohráli poslední zápas ve skupině. Proti Finsku selhali hlavně ve druhém dějství (0:4), což nejostřeji okomentoval lídr Jakub Lauko. "Byli jsme trapní. Nerozumím nám," řekl například.

"Ano, nehráli jsme jako tým," přiznal asistent trenéra Tomáš Martinec. "Je dobře, že si to kluci uvědomili včas."

Vytratila se i nedisciplinovanost. Nejvylučovanější mančaft turnaje posbíral ve čtvrtfinále jen čtyři menší tresty.

Nejhůř Čechům bylo, když ve třetí třetině hráli oslabení krátce po kanadském snížení na 1:2. "Pak už jsme odpočítávali čas," podotkl Čajka. "A také jsme si řekli, že budeme mít den volna, když se to povede."

Povedlo se. Na mladíky tedy čeká zasloužený odpočinek.

K další bitvě vyjedou v sobotu, kdy od 16:30 vyzvou Američany, kteří v dorostenecké kategorii dominují nejvíc. Z posledních devíti šampionátů mají sedm titulů. V letošním čtvrtfinále porazili Rusko 5:1.

"Chceme vyhrát zlato," dodal Čajka. "Uděláme pro něj maximum a uvidíme, co se stane." Jestliže Češi předvedou proti USA další senzaci, ve finále potkají Švédy, nebo Finy.