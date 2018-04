Čeští mladíci podlehli i Finsku. Ve čtvrtfinále MS je čeká Švédsko, nebo Kanada

před 20 minutami

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v závěrečném duelu základní skupiny mistrovství světa Finsku 2:4.

Čeljabinsk - Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála v závěrečném zápase základní skupiny B na mistrovství světa v Čeljabinsku s Finskem 2:4. Svěřenci trenéra Davida Bruka postoupili do čtvrtfinále z posledního čtvrtého místa, o čemž bylo jasno již před utkáním. V play off se ve čtvrtek utkají s vítězem odpoledního duelu Kanada - Švédsko, který určí nejlepší tým skupiny A hrané v Magnitogorsku.

Český tým držel v utkání s dosud neporaženými Finy v první třetině krok, brankář Daniel Dvořák pochytal všech devět střel soupeře a Seveřané se neprosadili ani v jedné ze tří přesilových her. Jednou Dvořákovi pomohla i tyč. Šance však měli i čeští hráči, brankovou konstrukci trefil Pekař, svou příležitost nedokázal gólově zakončit Jeník.

Hned po 35 sekundách druhé části však Dvořáka překonal po Kotkaniemiho přihrávce Nordgren a o 36 sekund později přidal další branku Kupari. V polovině utkání Finové přidali další gól a v 38. minutě překonal Dvořáka počtvrté při přesilové hře pět na tři Nordgren, který si tak připsal druhý gól v utkání.

Ve třetí třetině se ale českému výběru podařilo skóre upravit. Nejprve sice Kupari trefil tyč, ale poté v přesilovce snížil Lauko. Následně putoval za faul na Blümela do kabin s pětiminutovým trestem Kotkaniemi, ale Češi si dlouhou přesilovku zkrátili vyloučením Klejny.

Po jeho návratu hráli krátce i v pěti proti třem, Annunen ve finské brance však své spoluhráče podržel. Ze série českých šancí v závěru utkání se ujala pouze střela Střondaly. Český tým zakončil základní skupinu s bilancí jedné výhry a tří porážek.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let:

Skupina B (Čeljabinsk):

Finsko - ČR 4:2 (0:0, 4:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 21. Nordgren (Kakko), 22. Kupari, 30. Kotkaniemi (Kakko), 38. Nordgren (Kakko, Tanus) - 47. Lauko (Haš, Zábranský), 58. Střondala (Klejna, Jeník). Rozhodčí: Barcelo (Fr.), Naumov - Šalagin (oba Rus.), O'Connor (USA). Vyloučení: 7:6, navíc Kotkaniemi (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1, Diváci: 4620.

Sestava ČR: Dvořák - Zábranský, Haš, Malík, Klejna, Doktor, Adámek - Pekař, Lauko, Kvasnica - Jeník, Blümel, Kropáček - Gajarský, Plášek, Střondala - Sklenář, Pytlík, Čajka - Teplý. Trenéři: Bruk, T. Martinec a Studnička.

Tabulka: