Osmnáctka do bojů o medaile neprošla. Hadamczikova družina nestačila na Švédy

před 52 minutami

Česká hokejová osmnáctka podlehla ve čtvrtfinále mistrovství světa v Örnsköldsviku domácímu Švédsku 2:4 a loňskou účast mezi nejlepšími čtyřmi nezopakuje. Na medaili výběr této věkové kategorie čeká od zisku stříbra v roce 2014. Švédové se v semifinále utkají s Kanadou, druhou dvojici tvoří Rusové s Američany.

Češi už ve 22. minutě prohrávali 0:3, brankami Marcela Barinky a Radka Mužíka zápas zdramatizovali, ale 50 sekund před koncem pojistil výhru Seveřanů při power play do prázdné branky Oscar Bjerselius. Svěřenci trenéra Aloise Hadamczika obsadili konečné šesté místo. Švédové budou hrát v sobotu o finále s Kanadou, která porazila Lotyšsko 3:1.

Švédové otevřeli skóre v polovině úvodní části při Kučeříkově trestu. Holtz trefil z levého kruhu protější horní roh. Za 24 sekund už vedl tým trenéra Magnuse Hävelida o dvě branky. Nybeck se zbavil Mlčáka, přihrál v přečíslení dvou na jednoho Söderblomovi a Pařík kapituloval podruhé.

Češi se v úvodním dějství při Holtzově trestu neprosadili a po 87 sekundách druhé části naopak potrestal Barinkovo vyloučení Grewe, který se dostal po vhazování před Paříka a zvýšil.

Do české branky se následně postavil Bednář, který se hned za dvě minuty vyznamenal při dorážce Sundsvika. Ve 34. minutě snížil Barinka, který z dorážky zamířil do odkryté branky. V čase 43:46 se dočkal Hadamczikův výběr dokonce snížení na rozdíl jediné branky. Lang uvolnil Mužíka, který Alnefelta překonal blafákem do bekhendu.

Ve 49. minutě pomohla Bednářovi po Holmströmově pokusu horní tyč. Snahu českého týmu o vyrovnání ještě zkomplikovala vyloučení Žůrka a Haše. V závěru trefil Bjerselius od obranné modré čáry prázdnou branku a bylo rozhodnuto. Obhájci bronzu Švédové postoupili mezi nejlepší čtyři počtvrté za sebou.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Örnsköldsviku (Švédsko) - čtvrtfinále:

Skupina A:

Švédsko - ČR 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Holtz (Raymond), 11. Söderblom (Nybeck, I. Andersson), 22. Grewe (Bjerselius, S. Holmström), 60. Bjerselius (I. Andersson) - 34. Barinka (Raška, Kučeřík), 44. Mužík (Lang). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) - Pesonen (Fin.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:7, navíc Barinka (ČR) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 2248.

Sestava ČR: Pařík (22. Bednář) - Kubíček, Kučeřík, Mlčák, Haš, A. Rutar, Volráb, Žůrek - F. Přikryl, Lang, Mužík - Raška II, Barinka, Myšák - Teplý, Toman, Peterek - Najman, Pšenička, Koffer - Rychlovský. Trenéři: Alois Hadamczik, Radek Bělohlav a Marek Židlický.

Bělorusko - Rusko 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Branky: 17. Nikolajev, 20. Gricjuk, 24. Gušin, 25. Amirov, 39. Činachov, 57. Spiridonov.

USA - Finsko 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky: 12., 25. a 40. J. Hughes, 7. Beniers, 53. Caufield, 53. Brink.

Kanada - Lotyšsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 28. a 60. Krebs, 14. Schneider - 51. Brants.

O udržení - 1. zápas:

Švýcarsko - Slovensko 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky: 22. a 59. Canova, 11. Schläpfer, 20. Stoffel - 3. Sojka.