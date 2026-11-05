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Sport

Motákova premiéra skončila porážkou, Češi padli se Švédy po nájezdech

ČTK
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Čeští hokejisté při premiéře Zdeňka Motáka v roli hlavního kouče podlehli na úvod Finských her v Praze Švédsku 2:3 po samostatných nájezdech. Vítězný gól dal v páté sérii útočník Jack Berglund.

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Česko - Švédsko, Euro Hockey TourFoto: CTK – Kamaryt Michal
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Národní tým před 16 263 diváky ve vyprodané O2 areně, kam se vrátil poprvé od vítězného finále předloňského mistrovství světa, po první třetině prohrával. Ve druhé třetině se prosadili Radim Zohorna a Matěj Stránský a skóre otočili, ale v 56. minutě Berglund z dorážky vyrovnal.

Reprezentační debut si odbyl obránce Matteo Kočí. Brankář Dominik Frodl, jenž chytal poprvé zápas Euro Hockey Tour, při pátém startu v barvách českého A-týmu zažil premiérovou porážku.

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V pátek se mužstvo přesune do Helsinek, kde ho čekají zbývající dva zápasy prvního turnaje Euro Hockey Tour. V sobotu nastoupí od 17:30 SEČ proti domácím Finům a v neděli se utká se Švýcary (13:30).

Češi začali aktivněji. Štěstí zkoušel Rychlovský, po chvilce se gólman Thelin zapotil při Chlapíkově teči, k dorážce do odkryté branky se jen těsně neprotlačil Stránský.

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Pak ale začali vystrkovat útočné růžky také hosté. Frodla prověřil Bemström. V osmé minutě šli Švédové do vedení, když se kotouč po vyhraném buly v útočném pásmu dostal k obránci Roosovi a ten dokonale využil Frodlova zakrytého výhledu.

Motákův výběr pak nevyužil první přesilovku zápasu a naopak si kvůli svým prohřeškům prožil nelehké chvíle krátce před přestávkou. Když si v 19. minutě přisedl Zábranský na trestné lavici ke Stránskému, měli Švédové k dispozici 23 sekund početní výhody pět na tři. Šanci si však nepřipravili. Teprve při klasické přesilovce pálil tvrdě Berglund, ale Frodl kotouč vytěsnil.

Čechům vyšel na výbornou vstup do druhé třetiny a po 70 sekundách bylo vyrovnáno. Zblokovaná rána Jakuba Galvase přistála kousek od klečícího Zohorny, jenž máchl holí a poslal puk za Thelinova záda.

Ve 25. minutě pálil pohotově z dobré pozice Rychlovský, Thelin ho však vychytal. Na druhé straně se zaskvěl Frodl proti Sylvegardovi. Češi přesto zanedlouho dokonali obrat. Výrazně k tomu přispěl střelec úvodní trefy švédského celku Roos, jehož rozehrávku zachytil Stránský a na dva pokusy překonal Thelina.

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Zvýšit mohl už po chvilce Flek, když se dostal za záda švédských beků, jenže v koncovce nezacílil přesně. Vyrovnat mohl naopak Pudas, ale Frodl byl proti. Chlapíka vychytal Thelin. V další dobré příležitosti prováhal správnou chvíli k zakončení Flek.

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Ve třetím dějství národní tým i díky Frodlovi dlouho držel vedení 2:1. Český gólman se vyznamenal parádním zákrokem v 52. minutě, když zastavil dobře mířenou ránu Henrikssona při oslabení Švédska.

Hosté se ale nakonec dočkali. V 56. minutě sice Frodl při přesilovce Seveřanů vychytal parádně Berglunda, jenže ten uspěl z dorážky a provinilce Jakuba Galvase vrátil do hry po pouhých devíti sekundách.

V závěru základní doby vyvinuli čeští hokejisté obrovský tlak, na vítězný gól ale přes řadu dobrých šancí nedosáhli. Nepodařilo se jim to ani v prodloužení, kdy měl nejprve dobrou možnost v signalizované početní výhodě Stránský a pak v přesilovce pálil Košťálek.

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Ve druhé sérii nájezdů se prosadili Lodin a na opačné straně okamžitě i Tomášek. Dalším úspěšným exekutorem byl v páté sérii Berglund, Stránský už porážku neodvrátil.

Finské hry (Nocco Hockey Games), součást Euro Hockey Tour:

Česko - Švédsko 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. R. Zohorna (J. Galvas, Blümel), 30. M. Stránský - 8. Roos (Lodin), 56. J. Berglund, rozhodující sam. nájezd J. Berglund. Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Gerber (Švýc.) - Lederer, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 16.263.

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ČR: Frodl - Košťálek, Kučeřík, Šustr, J. Galvas, Zábranský, T. Galvas, Adámek, M. Kočí - Chlapík, R. Zohorna, Blümel - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - D. Voženílek, M. Špaček, Rychlovský - Bambula, Jan Myšák, Flek - Konečný. Trenér: Moták.

Švédsko: Thelin - Pudas, J. Larsson, Roos, G. Carlsson, Johansson, Lundberg - Sylvegard, J. de la Rose, Hugg - Bemström, Berglund, Lodin - Fagemo, Henriksson, Cederqvist - Frödén, Sundsvik, Hedqvist. Trenér: Grönborg.

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