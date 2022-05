Kulich byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem MS do 18 let, je i v All Star

Hokejový útočník Jiří Kulich byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa hráčů do 18 let. Nechybí ani v All star týmu, do kterého se na základě hlasování novinářů dostal i obránce Tomáš Hamara.

Útočník Karlových Varů se s devíti góly stal i nejlepším střelcem šampionátu, který se konal v Landshutu a Kaufbeurenu. O pozici nejproduktivnějšího hráče turnaje jej ve finále připravili Jonathan Lekkerimäki a Mattias Hävelid. Nejlepší hráči podle direktoriátu turnaje: Brankář: Hugo Hävelid (Švédsko), obránce: Lane Hutson (USA), útočník: Logan Cooley (USA). All Star tým podle hlasování akreditovaných novinářů: Hugo Hävelid (Švédsko) - Tomáš Hamara (ČR), Lane Hutson (USA) - Jiří Kulich (ČR), Logan Cooley (USA), Jonathan Lekkerimäki (Švédsko) Nejužitečnější hráč: Jiří Kulich (ČR).