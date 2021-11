Krok od olympiády. Češky jdou do klíčové bitvy proti Maďarsku: Je to náš zápas

Helena Hegeďová

České hokejistky čeká dnes odpoledne rozhodující zápas v boji o olympiádu. V 16 hodin se s Maďarkami utkají o přímý postup, vítěz bere vše.

Maďarky i Češky vyhrály oba své předchozí zápasy a na kontě mají shodně po šesti bodech, české hráčky jsou aktuálně v tabulce o příčku výš jen díky lepšímu skóre. Ve čtvrtečním utkání s Norskem zvítězilo Česko i přes výraznou střeleckou i herní převahu poměrně nízkým dvougólovým náskokem 3:1, proti Polsku zapsala česká reprezentace historicky nejvyšší výhru 16:0.

Také Maďarky porazily Polsko vysokým rozdílem, i když krátce po polovině první třetiny prohrávaly, nakonec se radovaly z výhry 11:1. Dramatičtější bylo druhé utkání s Norskem, které favorizované Maďarsko otočilo z 2:3 na 5:3 až v posledních dvaceti minutách hry.

"Zápas proti Maďarkám pro nás bude určitě nejtěžší. Hrály jsme s nimi i na mistrovství světa a nebylo to vůbec jednoduché," připomněla obránkyně Sára Čajanová skalp tohoto soupeře na předchozím velkém turnaji, kde Češky zvítězily 4:2.

Podle trenéra Tomáše Paciny může tým čerpat zkušenosti nejen z tohoto nedávného zápasu se stejným soupeřem, ale také z ostatních duelů MS. "Od té doby jsme se jako tým posunuli. Jako hráči, lidi, partneři ve sportu i jako realizační tým. Budeme čerpat hlavně z prohry s Finskem, ale třeba také z utkání s Japonskem," popsal.

Národní tým od srpnového turnaje změnil pár taktických, filozofických i herních věcí a na rozhodující zápas by měl být připraven. "Myslím si, že jsme si uvědomili, že buď to uděláme jako tým, nebo to neudělá nikdo," přiblížil Pacina cestu k týmovému výkonu.

Mezi hráčkami převládají směrem k odpolednímu utkání pozitivní emoce. "Strašně moc se těšíme. Víme, že to nebude jednoduchý zápas, ale odmakáme ho na sto procent. Já nám věřím, že to zvládneme," řekla Kateřina Mrázová. Podle ní bude stejně jako v předchozích kvalifikačních utkáních důležitá trpělivost a soustředění na svou hru. "Formu určitě máme," dodala s úsměvem.

Myslí si to také trenér Pacina. "Maďarsko bude urputný a velice těžký soupeř. Je to jenom jeden zápas, takže samozřejmě věříme nejen v sebe, ale také ve štěstí a v osud," přiznal.

"Maďarky mají dobré obranné postavení. Když se všechny stáhnou před vlastní bránou, je těžké se prosadit. Taky hrají na brejky," prozradila na soupeře Čajanová, která ví, že podstatnou roli sehraje v rozhodujícím duelu také nervozita. Na druhou stranu Češky už mají za sebou dva zápasy, a proto by třetí kvalifikační utkání mohly odehrát s větším klidem. "Zápas si musíme užít nejvíc, co to jde. Je to náš zápas a naše olympiáda!" burcovala mladá obránkyně.

Rozvážněji se k rozhodujícímu střetnutí staví Karolína Erbanová. Ano, ženský národní tým je pouze jeden krok od cesty na olympiádu, což ale může být náročné na koncentraci. "Musíme se pořád soustředit na kvalifikaci. Pro lidi už může být olympiáda za dveřmi, ale pro nás je ještě daleko. Je důležité, abychom se všichni postupem času víc a víc koncentrovali a mentálně nepředbíhali. Nesmíme už být hlavou v Pekingu," upozornila Erbanová.