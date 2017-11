Klepiš by mohl ve 33 letech poprvé startovat na olympiádě. Oproti mladším nezaostávám, řekl

před 1 hodinou

Jakub Klepiš zaujal svým výkonem na Karjala Cupu reprezentačního trenéra Josefa Jandače. Třiatřicetiletý útočník dokázal bodovat ve všech zápasech turnaje. "Nemám tolik energie, ale nezaostávám," řekl po skončení reprezentačního tripu na sever Evropy.

Helsinky - Závěrečný duel s Ruskem na turnaji Karjala českým hokejistům hodně pokazil náladu. Sborné podlehli 2:5 a to ještě výši porážky zmírnil až osm vteřin před koncem v přesilové hře útočník Jakub Klepiš.

"Dnes bych to nazval kočka - myš. Byl to od nás špatný zápas. Od začátku to nebylo o nějaké hokejovosti, ale hlavně o nasazení, které nám chybělo po celý zápas a nemohli jsme se k tomu vůbec dostat. Nevím proč, těžko říct. Celkově špatný zápas, nebylo tam dneska nic kladného," zhodnotil Klepiš souboj s Rusy.

Češi si tak z vystoupení v Örebro a Helsinkách celkově připsali ze tří utkání jediný úspěch. Po středeční prohře ve Švédsku 3:5 v pátek porazili Švýcarsko 3:2. "Když se pak ještě prohraje i poslední zápas, tak neodjíždíme s dobrými pocity," připojil zklamaný Klepiš.

Do národního týmu se mistr světa z roku 2010 vrátil poprvé od května 2015, kdy startoval na domácím světovém šampionátu v Praze. V boji o možnost startu na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu bodoval třiatřicetiletý útočník Mladé Boleslavi ve všech třech duelech a zaznamenal gól a dvě asistence.

"Nechci osobní pocit nějak hodnotit. Já jsem se na to těšil, snažil jsem se tomu dát maximum a otázka na hodnocení je spíš pro trenéry," uvedl účastník pěti mistrovství světa.

Kouč Josef Jandač ale Klepiše za jeho hru chválil. "To je prd platný. Kdybych hrál ještě líp, tak bychom třeba vyhráli. Je to zkreslující, když prohrajete dva ze tří zápasů a jeden vyhrajete jen těsně."

Problémem týmu na turnaji byla podle Klepiše koncovka ve hře pět na pět. V té vstřelili Češi na Karjale jediný z osmi gólů. Sedm jich zaznamenali v přesilových hrách.

"Samozřejmě se říká, že přesilovky vyhrávají zápasy. Ale ty nemusí chodit pořád. Teď nám vycházely, ale když dáme v pět na pět jen jeden gól, tak je to špatné," uvedl Klepiš.

Nejstarší hráč týmu nezaznamenal ve stylu mezinárodního hokeje za dobu své více než dvouleté absence žádné velké změny. "Samozřejmě hrají v našem týmu i v těch ostatních mladší kluci, které jsem nepotkával," řekl.

"V určitých fázích mají třeba více energie, ale nemyslím si, že je to všechno jen o rychlosti. Myslím, že jsem nijak nezaostával, bruslilo se mi dobře, cítil jsem se taky dobře, jen mrzí ty dvě prohry," dodal Klepiš. Na olympijských hrách zatím ve své kariéře nestartoval.