Olympiáda není sci-fi, snila Erbanová. Po dvou letech u hokeje o ni sama zabojuje

Když Karolína Erbanová v srpnu 2018 skončila s rychlobruslením, zdálo se, že sbírku tří olympijských účastí nerozšíří. Nyní se však jako hokejová reprezentantka může poprat o premiérový postup ženského týmu na turnaj pod pěti kruhy.

Karolína Erbanová dala ledovému oválu překvapivé sbohem před třemi lety, tedy ve stejném roce, kdy na olympiádě v Pchjongčchangu získala bronzovou medaili na trati 500 metrů. Kvůli sporům s koučem Petrem Novákem ale z rychlobruslařského prostředí odešla.

Ještě na podzim 2018 z voleje naskočila do florbalové extraligy v týmu Jičína, jenže brzy si přivodila vážné zranění levého kolene. "Rehabilitace byla dlouhá, ale aspoň jsem si odpočinula a měla jsem čas si určité věci srovnat," vyprávěla o rok později, kdy už měl u ní před florbalem větší prioritu hokej.

V rodném Vrchlabí pomáhala Erbanová s tréninkem hokejistů a sama začala hrát za Manki Jičín. Přestože se v té době jednalo o klub až z třetí nejvyšší ženské soutěže v Česku, ambiciózní sportovkyně věřila, že cesta do reprezentace by nemusela být extra dlouhá.

"Myslím, že to není nic úplně ustřeleného, žádné sci-fi. Zbývá sice udělat strašně moc kroků, ale nereálné to není," odpovídala na otázku, zda má na vrcholu hokejového snění olympijské hry v Pekingu 2022.

V patnácti utkáních včetně baráže o druhou ligu nasázela za Jičín obdivuhodných 53 branek a přidala 19 asistencí. Vedle vynikajícího bruslení zlepšovala i další aspekty hry a zkraje letošního roku přišla vytoužená pozvánka do přípravného kempu národního týmu.

Důležitý mezikrok směrem k Pekingu byl splněn, a přestože na srpnové mistrovství světa v Kanadě se Erbanová nepodívala, v týmu, jenž se ode dneška do neděle v Chomutově popere v kvalifikaci, už nechybí.

"Mysleli jsme, že ji pošleme domů mezi prvními, ale její výkony nás přesvědčily o tom, že o místo bude bojovat do poslední chvíle," hlásil trenér Tomáš Pacina po přípravných duelech s Dánskem (3:1, 4:0). Ve druhém z nich vstřelila svou první reprezentační branku.

A když Erbanová ve středu přežila poslední koučovy škrty na soupisce před startem kvalifikace, vysvětloval to Pacina následovně: "Je fantastická bruslařka a má čuch na branku. Navíc je to profesionální sportovec, který přesně ví, na čem má pracovat, a jde si za tím."

Zároveň vyzdvihl pokrok, jaký devětadvacetiletá olympijská medailistka udělala po přestupu do Švédska na začátku aktuálního ročníku. V klubu Almtuna z města Uppsala se v druhé švédské lize uvedla čtyřmi góly v pěti utkáních a dostala důvěru jako asistentka kapitánky.

"Nominace na olympiádu je ještě vzdálená. Teď se celý tým soustředí především na kvalifikaci," řekla Erbanová v úterním rozhovoru pro web vrchlabského hokejového klubu.

Jistě, kvalifikační skupinu proti Norkám, Polkám a Maďarkám, ve které je potřeba skončit na prvním místě, přeskakovat nelze. Nicméně Češky jsou v Chomutově obrovskými favoritkami a nepostup by znamenal kolosální zklamání. Šance na olympijskou premiéru českých žen je jedinečná.

A pokud by v Pekingu v únoru hrála také Erbanová, naplnila by příběh mimořádné sportovkyně. Čínská akce by pro ni byla v 29 letech po Kanadě, Rusku a Koreji již čtvrtým olympijským dobrodružstvím.

První utkání kvalifikace hrají Češky od 16 hodin proti Norsku, přímý přenos nabídne stanice ČT sport. V sobotu se střetnou s Polskem a chomutovský turnaj uzavřou v neděli duelem s Maďarkami.