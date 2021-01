Uznání od velmoci. Méně talentu vynahradili Češi srdcem, smeká po bitvě Kanada

Přestože česká dvacítka na hokejovém mistrovství světa končí, ve čtvrtfinále předvedla možná nejlepší výkon na turnaji. Postupující Kanaďané museli smeknout.

"Češi zahráli skvěle. Byl to zápas play off se vším všudy," prohlásil forvard Peyton Krebs, který prošel prvním kolem předposledního draftu NHL a má být budoucí hvězdou Vegas.

Z hráčů jako on je složen téměř celý kanadský výběr. Až na pár výjimek platí, že co jméno, to klenot z dražby talentů.

Proto mělo být čtvrtfinále proti Česku jen formalitou. Kanada prošla skupinou bez porážky a s odstrašujícím skóre 33:4.

Outsider však domácímu favoritovi zatopil. Co na tom, že už ve 12. minutě prohrával 0:2. Vzal si poučení z debaklů od Švédska a Spojených států a nepolevil.

"Češi hráli přesně tak, jak jsme čekali," řekl kouč Kanady André Tourigny. "Na ledě dřeli, blokovali hodně střel… Je těžké se proti takovému týmu dostat ke střele na bránu. Opravdu dobrý výkon."

Kanaďané nakonec vypálili jen 25krát. Naopak jejich brankář Devon Levi čelil hned 29 pokusům. Oproti skupinové fázi se zapotil podstatně víc, třeba proti Finsku mu stačilo 18 zákroků.

"Bylo fajn mít v první třetině hodně práce. Udrží vás to ve střehu. V minulých zápasech to pro mě bylo trochu těžší," komentoval Levi fakt, že poprvé na šampionátu někdo Kanadu přestřílel.

Také je zajímavé, že rozhodčí vylučovali na každé straně pouze jednou. Kouč Tourigny před utkáním upozorňoval, že hru pět na pět zvládají Češi dobře, což se potvrdilo.

Po čtvrtfinále Tourignyho potěšilo, že jeho svěřenci umí vyhrát také zápas, v němž spíš než technické finesy rozhoduje bojovnost. "Bylo těžké proti Čechům hrát. Mají moje uznání," spustil. "Je jasné, že v týmu nemají takovou konkurenci a talent jako jiné země, ale ukázali srdce a dřeli."

Čeští outsideři vytáhli také zbraň, na kterou dřív sázely hlavně zámořské celky: hru do těla. "Češi do nás šli tvrdě, určitě nejvíc z týmů, na které jsme zatím narazili," uznal Krebs.

Postupují ale Kanaďané, kteří po dvou vstřelených gólech zazářili po taktické stránce. "V defenzivě jsme odvedli spoustu dobré práce," pochvaloval si Tourigny. "A Devon nás podpořil velkým výkonem, dodal hráčům sebevědomí."

Levi působil jistě i proto, že řešil minimum kritických situací. Parťákům musel děkovat hlavně ve druhé třetině, kdy nebezpečně, z vrcholu kruhu, střílel akorát Martin Lang. Další pokusy šly od modré čáry nebo mantinelu.

V závěru si Češi vytvořili tlak při dlouhé hře bez brankáře, ale nakonec inkasovali. Výsledek 0:3 prodloužil jejich čekání na medaili na 16 let.