Zákaz fňukání, světlo už bliká jasně. Končí debata o těžké době, burcuje kouč juniorů

Povánoční mistrovství světa juniorů je tradičně první velkou akcí v hokejové sezoně. Češi čekají na medaili z prestižního turnaje už šestnáct let, a letos jim navíc přípravu zkomplikovala stopka pro všechen sport. Na led jdou až necelých osm týdnů před startem MS. Ale tím podle trenéra Karla Mlejnka končí veškeré nářky.

Od středečního večera je reprezentace do 20 let pospolu v Litoměřicích a zahájila finální přípravu před světovým šampionátem v Kanadě. Na zimním stadionu prvoligového klubu, který v posledních letech slouží zejména k obehrávání mladých hráčů, nalezla kompletní zázemí.

Bohužel až na začátku listopadu. Vždyť v sobotu bude zbývat už pouze sedm týdnů do ostrého startu na MS proti Švédsku. Junioři neměli kvůli vládním nařízením kde trénovat, naprosto přišli o herní praxi.

"Někteří chodili se svými kluby aspoň na otevřené kluziště v Dobříši, jiní jezdili v rámci svých oddílů do zahraničí. Ale je pravda, že velká část byla bez ledu. Teď je to stejné, jako když hráč přijde na led po letní přípravě," hodnotí trenér dvacítky Karel Mlejnek.

S obrovským povděkem přijal lehké sportovní rozvolnění, které přišlo na počátku týdne a jež vedle fotbalové ligy nebo hokejové extraligy dopadá i na juniorský národní tým. Pokud by se tak nestalo, chtěli mladíci začít trénovat na nekrytém kluzišti v obci Povrly poblíž Litoměřic.

"Specifický pohyb na ledě ničím nenahradíte. Naštěstí už to nemusíme řešit a děkujeme Národní sportovní agentuře i vedení svazu, že se zase můžeme vrátit na zimní stadion," vzkazuje Mlejnek, který byl ve dvou posledních sezonách asistentem Miloše Říhy u dospělé reprezentace.

Nebudeme si stěžovat, nabádá Mlejnek

Nervozita v realizačním týmu dvacítky s odkládáním návratu rostla. "Měli jsme připravený plán už od pondělí 26. října, kdy jsme doufali v návrat na led. Jenže potom přišla aféra (ministra zdravotnictví Romana Prymuly) na Vyšehradě," popisuje třiačtyřicetiletý kouč, jenž u juniorské reprezentace vystřídal Václava Varaďu.

Hráče poznal během letního srazu a při přípravných duelech se Slováky. Od té doby byli v kontaktu jen prostřednictvím video mítinků. Nyní však Mlejnek zdůrazňuje, že končí jakákoliv debata o těžké době.

"Jsem ten poslední, kdo si na něco bude stěžovat," tvrdí bývalý trenér Karlových Varů, Liberce a Sokolova. Navzdory tomu, že jeho svěřenci nabrali kvůli vládní stopce oproti soupeřům obrovské manko.

"Končí diskuze o těžké situaci, teď nám nastává nová doba sedmi týdnů, během níž se co nejlépe připravíme na mistrovství," burcuje Mlejnek.

Současný kemp potrvá do neděle, kdy končí reprezentační pauza. Potom se junioři vrátí do svých extraligových klubů, které restartují svou soutěž. Jak to bude s hráči z první ligy se uvidí podle jejího programu. "Byli bychom rádi, kdyby se rozběhla také druhá nejvyšší Chance liga a junioři by mohli hrát," nezastírá trenér.

Hráče povzbuzovalo světlo na konci tunelu

Nicméně s asistenty Davidem Brukem a Pavlem Trnkou jsou připraveni i na variantu bez zápasů první ligy. V takovém případě by dále drželi hráče v tréninku v Litoměřicích. V polovině prosince pak odletí do Kanady, kde je ještě před startem turnaje čekají přípravná střetnutí s Finy a Němci.

V základní skupině, z níž projdou do čtvrtfinále čtyři mužstva, narazí Češi po Švédech na Rusy, Američany a Rakušany. Od zisku bronzu v roce 2005 prošla dvacítka do semifinále už jen před třemi lety pod trenérem Filipem Pešánem, ale po dvou porážkách tehdy skončila čtvrtá. Varaďa vypadl se svými výběry v letech 2019 a letos v Ostravě ve čtvrtfinále.

Přestože se někteří hráči mohli v posledních týdnech na prestižní turnaj chystat maximálně cvičením doma nebo běháním po lese, vtloukal jim Mlejnek do hlavy, že oni jako jedni z mála vidí světlo na konci tunelu.

Dlouho dopředu totiž bylo jasné, že MS v Edmontonu koronavirus nezruší. Že proběhne v bublině, kterou už letos prověřila NHL.

"Bral jsem to jako velmi důležitý prvek motivace. Každou činnost děláte s nějakým cílem a když ten cíl reálně nevidíte, je to špatně. Kluci to světlo na konci tunelu viděli, teď už ho vidí i hráči extraligy a snad i první ligy. Zdůrazňovali jsme hráčům, ať na to myslí," říká Mlejnek.

Juniorské MS je nesmírně sledované hlavně ve světě NHL a pro mnoho hráčů může znamenat vstupenku do velkého hokeje. "To je také jeden z kamínků celkové motivace, ale o osobních ambicích s hráči nemluvím. Všichni jsme naladěni tak, abychom uspěli jako tým," podotýká kouč.

Ruský juniorský tým na Karjale? Nefér

Mladí Švédové, Finové a Rusové ve svých soutěžích hrát mohli, zámořské týmy mohly na svém území alespoň trénovat. Čechům teď vedle přípravy v Litoměřicích přišel vhod i rozjezd sezony reprezentačního áčka, které s sebou na finský Karjala Cup vzalo deset adeptů na juniorské MS.

Brankáře Lukáše Paříka, beky Stanislava Svozila, Davida Jiříčka, Šimona Kubíčka a útočníky Jana Myšáka, Adama Rašku, Filipa Koffera, Michala Teplého, Pavla Nováka a Jaroslava Pytlíka. Ti by si v Helsinkách měli zahrát hlavně v neděli proti Rusku, které přivezlo jen juniory.

Reprezentační kouč Pešán mluvil o tomto tahu jako o degradaci turnaje Euro Hockey Tour a podobný názor má i Mlejnek. "Já neznám reglement toho turnaje, nejsem k tomu úplně kompetentní. Ale z ruské strany mi to připadá nefér. Kvůli epidemiologické situaci byl zrušen juniorský Turnaj čtyř ve Švédsku a Rusové toho takhle využili, lomeno zneužili," míní.

Je pravděpodobné, že někteří junioři zasáhnou už do zápasů se Švédy a Finy, které čekají českou reprezentaci dnes a v sobotu. Otevírací utkání proti Švédsku můžete sledovat dnes od 13:30 v našem online přenosu.