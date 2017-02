Vrátí se hokejové mistrovství Evropy? Hrát by se mohlo už za dva roky

před 15 minutami

Je s Euro Hockey Tour konec? Hokejové svazy řeší, jak upravit stávající podobu reprezentačního ročníku, přičemž padají návrhy na uspořádání mistrovství Evropy. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději začátkem příští sezony.

Praha - Většinu historie platilo, že hokejoví mistři Evropy vzešli z výsledku světového šampionátu. Naposledy tenhle titul slavili roku 1991 hráči Sovětského svazu. Za dva roky by na ně někdo mohl navázat.

Český hokejový svaz prosazuje, aby od ročníku 2018/19 došlo ke sloučení Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge s cílem založit mistrovství Evropy. Bude záležet na dohodě s ostatními státy. "Je to realistický návrh," říká svazový sekretář Martin Urban.

Euro Hockey Challenge je relativně nová soutěž, kterou v dubnu hraje 12 zemí. V podstatě jde o přípravu na světový šampionát. Euro Hockey Tour probíhá přes celou sezonu, ale jen pro vyvolenou čtyřku - Česko, Rusko, Švédsko a Finsko. Další reprezentace stojí opodál, což chtějí změnit.

Je jisté, že v současném a následujícím ročníku k revoluci nedojde, ale o tom, co přijde dál, se horlivě jedná. Existuje přibližně šest scénářů, které nabízejí odlišný formát či počet účastníků.

Proti Česku stojí Rusové či Finové

Česká strana počítá s 12 nejlepšími mužstvy podle žebříčku IIHF a vyvrcholením v dubnu. Během sezony by probíhaly turnaje, případně samostatná klání. Možná je i kombinace obou, byť Urban podotýká: "Kdysi jsem říkal, že turnaje jsou dobré pro děti. Pokud hraje reprezentace, je dobré, aby domácí tým byl na ledě."

Každý výsledek by se každopádně započítával do celkové tabulky evropského šampionátu.

I když generální sekretář svazu tvrdí, že český návrh je realistický, ne všem voní dubnové vyvrcholení. Třeba Rusové a Finové chtějí, aby rozhodující boj probíhal v únoru. "Z toho nejsou příliš nadšené kluby," tvrdí Urban. "Před play-off jim vyšťavíme nejlepší hráče, může dojít na zranění."

Současná česká praxe je, že reprezentační trenéři povolávají všechna největší esa až v závěru ročníku, do té doby dostávají dost prostoru mladíci a méně zkušení hráči. Částečně to platí i u ostatních.

"Jestli ale prezident Putin řekne trenérovi, že v únoru musí vyhrát mistrovství Evropy, mladí Rusové nepojedou. Přitom jsou na Euro Hockey Tour úspěšnější než hvězdy. Musím je pochválit," připomíná Martin Urban.

Název musí posvětit IIHF

Možný zádrhel tkví rovněž v počtu účastníků. Zatímco Češi prosazují 12 zemí, šéf německého hokeje Franz Reindl stojí o dvojnásobek. Připomeňme, že ve třetí desítce žebříčku IIHF jsou státy jako Polsko či Velká Británie.

Sekretář Urban má obavy, že hokejoví trpaslíci nebudou mít na soupeření s nejlepšími dost peněz: "Nevím, jestli například italská federace má na to, aby financovala takový program jako my." To znamená zorganizovat vlastní akci (a zaplatit pobyt soupeřům) nebo odletět do Ruska.

Český hokej finančně nestrádá díky prostředkům od státu a spolupráci s marketingovou agenturou BPA.

Pokud všechny strany, především čtyři velmoci, dospějí ke shodě, zbude vyřešit poslední otázku - název turnaje. Pojmenování "mistrovství Evropy" musí schválit IIHF. "Věřím, že nám ho dá zadarmo," optimisticky dodává Urban.

Diskuse ohledně podoby evropské reprezentační sezony nevyvstávají poprvé. Není to tak dávno, co došlo ke zrušení dvou ze čtyř turnajů Euro Hockey Tour ve prospěch dvojzápasů. Od letošní sezony je starý formát zpět i s Českými hrami, ale na jak dlouho?

Rozhodnutí o návratu hokejového mistrovství Evropy, i když v podstatně jiné podobě, by mělo padnout nejpozději na začátku příštího ročníku.

autor: Daniel Poláček | před 15 minutami