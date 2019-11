Je to velmi cenné vítězství, liboval si Říha po triumfu českého týmu na Karjale

Výhrou 3:0 nad Ruskem završili čeští hokejisté povedené vystoupení na turnaji Karjala, který podruhé v historii vyhráli. Trenér Miloš Říha si triumfu vážil i proto, že podle něj potvrdil, že se s týmem ubírá správnou cestou.

"Uhrát nulu vzadu s Ruskem? Ať hraje v jakékoliv sestavě, je to parádní věc. Navíc vyhrát tenhle první turnaj v sezoně… Švédové měli skvělou sestavu, Finsko mělo hodně silné mužstvo. Oba týmy jsme navíc dokázali porazit u nich doma. Kluci sem přijeli vyhrát, to je pro nás podstatné. Velmi si ceníme toho, že se nám to povedlo," řekl Říha novinářům.

S Rusy to bylo místy o silné vůli. "Hlavně to bylo vidět na začátku. Dobře bruslili, dostávali nás pod tlak, vytvářeli si šance. My stáli, neplnili, co jsme si řekli, protože jsme nestíhali. S přibývajícím časem jsme se do toho ale dostali," zhodnotil duel šedesátiletý kouč.

"Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a kluci to do 10. minuty druhé třetiny plnili výborně. Pak jsme ale soupeři zase nabídli šance, ať už ztrátami kotoučů, nebo oslabeními. Zase jsme neplnili, co jsme si řekli. Celkově to dnes bylo na vůli, jak se každý z kluků bude obětovat. A je skvělé, že se obětovali," uvedl Říha.

Potěšila ho i řada jednotlivců v čele s brankáři Romanem Willem a Markem Langhamerem, kteří za celý turnaj neudělali chybu. "Hlavně bych ocenil jejich přístup. Jsou skromní, pokorní, vedle nich se pořád chystal Karel Vejmelka, všichni byli extrémně koncentrovaní, což jsem v jiných mužstvech neviděl," zdůraznil Říha.

"Samozřejmě, že jsme nečekali, že budou až tolik dominantní. Ale i mužstvo jim pomohlo. Na konci zápasu s Ruskem tam kluci skákali do střel, tohle k tomu patří. Třeba na mistrovství světa nám naprostá jednička chyběla," připomněl kouč.

S velkým prostorem dobře naložili bratři Zohornové, jistotou defenzivy byl navrátilec Andrej Šustr. "Já bráchy znám, pracoval jsem s nimi. Dokážou si pomoci, vyhovět a jsou na sebe extrémně tvrdí. Ale stejně od nich čekám ještě víc. Vím, že mohou jít ještě dál," pousmál se Říha.

"Andrej se hlavně dokonale přizpůsobil tomu, co chceme. Vystupoval jako první, hrál s naprostým klidem, nepanikařil. Byl osobností obrany. Škoda, že jsme ho nevyzkoušeli i v přesilovce, možná by tam bylo střel ještě víc. Stejně skvělý byl i Kuba Jeřábek. Skvělý výkon. Ale výborně hrála většina hráčů," prohlásil Říha.

Líbilo se mu, jak se hráči podřídili taktice a potřebám mužstva. "Naše trenérská sestava si získala už trochu respektu. Po mistrovství světa si kluci říkali, že by tenhle hokej chtěli hrát taky. Kluci se teď přesvědčili, že to, co jsme vymysleli, funguje. Je to důležité pro ně i pro nás. A všichni chtějí reprezentovat," řekl Říha.

"Nemáme problémy, že bychom někoho oslovili a nepřijel. Kluci se omluví kvůli zranění, to je normální, ale chtějí jezdit. Neříkám ale, že to je námi. My jen vytvořili atmosféru, že je čest a hrdost hrát za nároďák."

Dobrý výsledek je důležitý i pro něho osobně. "Samozřejmě, my se taky poučili. Skočili jsme k nároďáku a seznamovali se s tím. Já třeba vůbec nevěděl, jak se mám chovat. Robert Reichel to věděl jako jediný, ale zase jen z pozice hráče. Kluci kolem mě odvedli skvělou práci. Hráči poznají sebemenší chybičku. Pro nás jsou odměnou výsledky," konstatoval Říha.

Jak se promítne výhra v turnaji do další nominace? "Těch možností je víc, můžeme sehrát zápas v Plzni se čtyřmi pětkami a další na nás bude čekat v Rusku. Teď je to předčasné, každopádně už si to ale malujeme, jak by to mělo vypadat," připustil Říha.

"Naše úloha je, abychom pokračovali k tomu, co opravdu chceme. Tvrdě pracovat, aby nám jezdil každý hráč. Disciplína, respekt jeden k druhému, kázeň, aby všechno fungovalo a nikdo se nevymlouval, že je práce moc, nebo že jsem měl pozvat toho, nebo toho. Složíme mužstvo vždycky s čistým svědomím," řekl Říha.