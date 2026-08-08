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Sport

"Je to neúspěch.“ Českým hokejovým mladíkům k vítězství nestačilo ani 47 střel

Sport,ČTK

Čeští hokejisté do 18 let podlehli Švýcarsku 1:5 a na Hlinka Gretzky Cupu vyrovnali šestým místem své historické minimum.

Lukáš Kachlíř
Jediný český gól si připsal Lukáš KachlířFoto: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK – ČTK / imago sportfotodienst / MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK
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Čeští hokejisté do 18 let zakončili Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu vysokou porážkou. V utkání o konečné umístění podlehli Švýcarsku 1:5 a obsadili šesté místo.

Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda tak na prestižním turnaji vyhráli jediný ze čtyř zápasů.

Proti Švýcarům přitom měli výraznou střeleckou převahu. Už v první třetině soupeře přestříleli 21:4, za celý zápas pak 47:25. Z množství šancí však vytěžili jediný gól.

Švýcarského brankáře Lucu Blasera překonal ve 27. minutě šestnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř.

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Talentovaný liberecký bek využil přesilovou hru, když jeho střelu tečoval jeden ze švýcarských obránců, a vyrovnal na 1:1.

Radost českého týmu ale dlouho nevydržela. Švýcaři se ještě ve druhé třetině vrátili do vedení a v závěrečné části třemi góly rozhodli o vysokém vítězství.

„Určitě je to neúspěch,“ řekl Nedvěd na YouTube kanálu hokejového svazu.

„V posledních dvou zápasech jsme soupeře přestříleli, ale to, jak si myslíme, že jsme ofenzivní, tak jsme křehcí, když dostaneme gól. Znovu se to ukázalo v plné nahotě. Chceme hrát, aniž bychom se ušpinili, bez černé práce do obrany,“ hodnotil trenér.

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Podle Nedvěda mohla českému týmu paradoxně uškodit i vysoká výhra nad Kanadou v přípravě před turnajem. „I když jsme se o tom stále bavili, tak jsme nedokázali přijmout, že nejdříve musíme začít z defenzivy a pak útočit,“ dodal.

Češi během turnaje dokázali porazit pouze Německo a skončili s bilancí jedné výhry a tří porážek. Šestým místem zároveň vyrovnali svůj nejhorší výsledek v historii Hlinka Gretzky Cupu. Stejně dopadli už čtyřikrát, naposledy před pěti lety.

O celkové vítězství si zahrají Kanada a USA. Domácí výběr v semifinále porazil Finsko 6:3, Američané přehráli Slovensko 5:2.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu:

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Semifinále:

Kanada - Finsko 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Branky: 28. a 59. Veitch, 19. DuPont, 43. L'Italien, 46. Wycisk, 60. Stroeder - 6. a 53. Kylmälä, 22. Poikela.

O 5. místo:

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Švýcarsko - Česko 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Branky: 42. a 51. Ulrich, 23. S. Weber, 35. Neuenschwander, 47. Domenichelli - 27. Kachlíř.

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