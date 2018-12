Z extraligy do Finska? Šok, nejdřív mi bylo trapně, říká Škarek. Na MS vypne internet

před 1 hodinou

Prostředí profesionálního hokeje poznával, sotva dostal občanku. Za Jihlavu chytal Jakub Škarek první ligu i extraligu, k tomu nakoukl do ambiciózní Sparty. Přesto ho překvapilo, co uviděl po přestupu do Finska. "Docela velký šok, v posilovně jsem si ze začátku připadal trošku trapně," popisuje 19letý brankář tréninky v Lahti.

Škarek už podepsal smlouvu s newyorskými Islanders, kteří ho v létě draftovali ve třetím kole, ale na skok do NHL ještě není připravený. Jde po krůčcích. A ty ve finské Liize mu vycházejí náramně. S úspěšností kolem 92 procent patří k nejlepším gólmanům soutěže.

To je dobrá zpráva i pro českou dvacítku, která na přelomu roku rozehraje v Kanadě mistrovství světa.

Škarek už chytal na dvou juniorských šampionátech, ale není jasné, kolik prostoru dostane tentokrát. Trenér Václav Varaďa má na výběr ještě Jiřího Pateru a Lukáše Dostála. I oni prošli draftem a sezona jim vychází.

"Vím, že Jakub na posledních dvou mistrovstvích dostával spoustu gólů, ale já ho měl na Hlinkově memoriálu, kde jsme to na něm celé postavili a zvládl to," podotkl Varaďa. "Uvidíme, v jakém rozpoložení kluci dorazí. V hlavě nějakou představu mám, ale nechtěl bych kluky dostávat pod tlak a zatěžovat je."

"Fyzicky jsem z Finska připravený dobře," hlásí Škarek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Prý vás po přestupu do Lahti leccos překvapilo. Co konkrétně?

Byl to docela velký šok, obrovská škola. Hned první den jsme šli běhat, na což jsem z Jihlavy nebyl moc zvyklý. Když už jsme jako gólmani běhali, tak to byli fakt krátké tratě na výbušnost. Posilovna byla taky jiná, co se týče náročnosti cviků. Většinu z nich jsem tady dělal úplně poprvé. Ze začátku jsem si připadal trošku trapně, když všichni zvedali velké váhy a já tam šaškoval s dřevěnou tyčí, protože jsem do sebe musel dostat techniku, abych si neublížil. Od půlky letní přípravy doteď už ale dělám stejné váhy jako kluci.

Trénují se brankáři ve Finsku jinak než v českém prostředí?

To je o přístupu každého trenéra gólmanů. Ani v Česku se to nedělá všude stejně. Já jsem sem šel právě kvůli trenérovi gólmanů (Arttu Lipsanen, pozn. red.), který je fakt výborný. Jsou na něj velmi dobré reference. Působil i v Tappaře, kde vytrénoval do áčka Dominika Hrachovinu. Já jsem se s ním připravoval o prázdninách před dvěma roky, když jsem ještě chytal za Duklu. Byla to kraťoučká zkušenost, kapka v moři, ale i těch čtrnáct dní mě hrozně obohatilo.

V čem jste se za poslední měsíce zlepšil?

Hlavně jsme přizpůsobili můj styl chytání finské lize, která je mnohem rychlejší než česká. I hráči jsou na vyšší úrovni. Proto bylo třeba trochu uhladit styl, abych v některých situacích nebyl zbytečně vyjetý a mohl řešit dorážky. Abych byl správně proti puku, správně vysoko. Pracovali jsme i na práci s holí. Je to tady jednodušší v tom, že obránci si výborně najíždějí, takže není třeba nic moc vymýšlet. Těch věcí, které děláme, je fakt hodně.

Říkáte, že finská liga je mnohem rychlejší než ta česká. Čím to je? Obecně menšími hřišti? Lepšími bruslaři?

Co vím od kluků, tak ve většině finských týmů se hřiště zmenšovaly. Tady v Lahti je jedno z nejmenších, hodně se podobá těm kanadsko-americkým. Ale třeba v Kouvole je pořád obrovské letiště. Myslím, že pokud jde o rychlost, tak velikost hřiště jde ruku v ruce s bruslením Finů. Je o nich známé, že jsou to výborní bruslaři.

Komunikujete jen s finskými trenéry, nebo i s někým z Česka, případně z Islanders?

Z Česka samozřejmě komunikuji s rodiči, babičkami, dědou, s kamarády, některými spoluhráči. Jsem v kontaktu s hodně lidmi, kteří pro mě moc znamenají a pomáhají mi v kariéře. Z Islanders se na mě nedávno přiletěl podívat trenér gólmanů. Byl spokojený, ale jedním dechem dodával, že práce je ještě hodně, abych dosáhl na NHL.

Podle statistik patříte k nejlepším brankářům Liigy. Takhle jste si to představoval?

Je ještě brzo na nějaké soudy, máme za sebou teprve půlku soutěže. Zatím je to asi docela dobré, ale na statistiky se upřímně vůbec nekoukám. Když jsem v bráně, tak záleží na tom, aby se vyhrávalo. Před sezonou jsme si s týmem dali nějaký bodový cíl, který bychom chtěli splnit.

Jak tvrdě hokejisté Lahti trénují? Finský klub zaujal před lety zábavnou sérií reklamních spotů:

Těžký život hokejistů Lahti. I takhle finský klub před lety lákal fanoušky na sezonu. | Video: Youtube.com

Co říkáte na to, že od Marka Schwarze můžete být prvním gólmanem, který nastoupí na třech světových šampionátech juniorů?

Ani jsem nevěděl, že tam Marek Schwarz byl třikrát. Jsem strašně rád, že mě trenéři nominovali a že mám možnost tam být potřetí. To se určitě nepoštěstí každému. Hrát za národní tým, to je pro mě obrovská čest. A bude to tak vždycky. Pojedu rád na jakýkoliv turnaj.

Jak dobře znáte další nominované brankáře Jiřího Pateru a Lukáše Dostála?

S Jirkou Paterou jsme spolu v národním týmu tak nějak od šestnáctek. Známe se dobře. Je to výborný gólman, i když se přiznám, že teď úplně nesleduji, jak chytá v kanadské juniorce. Ale určitě bude dost času, abychom to probrali. S Lukášem Dostálem se znám trošku méně, protože chytával o věkovou kategorii níž, ale taky jsme se potkávali. Myslím, že mezi námi bude zdravá konkurence. Nejdůležitější je, aby se dařilo tomu, kdo zrovna bude v bráně.

Když se zpětně podíváte na poslední dvě mistrovství dvacítek, tak oproti Hlinkově memoriálu vám moc nevyšly. Čím si to vysvětlujete?

Upřímně nevím. Hlinkův memoriál vyšel mně i celému týmu parádně, ty dva další šampionáty mě moc mrzely. Ale je potřeba si uvědomit, že brankář je na ledě s dalšími pěti spoluhráči. Všichni se snažíme nedělat chyby a zachraňovat chyby ostatních. Někdy je ale ta chyba taková, že z ní gól padne. Teď se budu snažit týmu pomoc ze všech sil, abychom zopakovali úspěch z loňska, což je postup přes čtvrtfinále.

Čeští brankáři na MSJ 2019 Lukáš Dostál: Na mistrovství osmnáctek vychytal senzační postup přes Kanadu do semifinále. Nyní z Komety hostuje v Třebíči, patří k předním brankářům první ligy. Ve třetím kole draftu po něm sáhl Anaheim. Jiří Patera: Z velkých reprezentačních akcí je zvyklý spíš na pozici dvojky, ale když dostane šanci, umí ji využít. Září v kanadské juniorce WHL. V draftu 2017 si ho v šestém kole vybralo Vegas. Jakub Škarek: Vychytal Česku zlato na Hlinkově memoriálu 2017, ale na dvou šampionátech juniorů výkony nezopakoval. Teď chce potvrdit skvělá čísla z Finska. Ve třetím kole ho draftovali Islanders.

Chytá se hůř, když vás na dvacítkách najednou sleduje celý hokejový národ?

Vím, že je to sledovaný turnaj, ale já osobně během něj úplně vypínám internet kromě e-mailu a Messengeru s kamarády. Dělám to kvůli tomu, že když se vám daří, tak vás všichni vyzvedávají do nebe, ale když se úplně nedaří, tak je to špatné. Hlavně v diskuzích, co jsem slyšel. Snažím se tomu vyhýbat nejen během šampionátu, ale celkově, protože si nemyslím, že číst různé komentáře je dobrá věc. Jsem rád za fanoušky, kteří fandí, ať už se daří, nebo ne. Moc si jich vážím.

Takže diskuze jste si nepročítal, ani když už bylo po všem?

Myslím, že jsem o nic nepřišel.

A vy osobně jste si něco vyčítal?

Štve mě každý gól, na tréninku i při zápase. S trenérem brankářů jsem góly určitě probíral. U videa jsme řešili, co šlo udělat líp. Takhle to děláme vždycky. Když udělám něco špatně, snažím se z toho poučit.

Je těžké nebo vůbec možné načasovat formu na jeden turnaj?

To je těžká otázka. Možná to možné je, ale nevím. Zrovna mistrovství dvacítek je specifické v tom, že od posledního zápasu v klubu do dalšího uplyne skoro čtrnáct dní, a to někomu nemusí úplně vyhovovat. Já se prostě pokusím přijet co nejlíp připravený jak fyzicky, tak psychicky. A myslím, že fyzicky jsem z Finska připravený dobře. Zároveň bude důležité se během tréninkového kempu udržovat v zápřahu, aby tělo nezlenivělo. Bude to hlavně o mně, jak se zkoncentruji.

Má teď Česko větší šanci na medaili než posledně, kdy konečně klapl postup do semifinále? Někteří klíčoví hráči jsou o rok starší.

Musíme postupovat krok po kroku. Prvním cílem je postup do čtvrtfinále. A potom, když si všechno sedne, tak máme šanci. Ale nesmíme lítat hlavami v oblacích a být v realitě. Ostatní týmy - Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko a Rusko - budou také hodně našlapané. Třeba Kanada má na soupisce pouze hráče, kteří byli draftovaní v prvním nebo druhém kole. A ty malinko slabší soupeři jako Švýcarsko nebo Dánsko se postupem roku strašně zvedají, takže to nebude tak jednoznačné jako v šestnáctkách, kdy jsme je přejížděli 6:1.