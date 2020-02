Strach z kolapsu. Češi dál tápou, povolaný zachránce tvrdí: MS bude extrémně těžké

Krátce před mistrovstvím světa má zachránit sezonu reprezentační osmnáctky, která kráčí od porážky k porážce. Napoprvé však hokejový trenér Jakub Petr vítězný plamínek nezažehl.

Čeští dorostenci letos zrovna nezáří, ovšem na prosincovém turnaji ve Švýcarsku selhali i na své poměry. Podlehli domácím, Finsku, Německu i Slovensku. Domů jeli s ostudným skóre 8:20.

Ani ne měsíc nato bouchl svazový šéftrenér Filip Pešán do stolu a oznámil nestandardní krok.

U dorostenců skončil trenér Karel Beran, přišel zkušený Petr. Muž, který nedávno dostal vyhazov ve Vítkovicích a před šesti lety dovedl osmnáctku ke světovému stříbru. Nyní ji má, slovy Pešána, ochránit před možným kolapsem. Čechy čeká na šampionátu ve Spojených státech nesmírně těžká skupina. Narazí na domácí výběr, Rusko, Finsko a Německo. Poslední půjde do bojů o záchranu.

"Turnaj bude oproti jiným ročníkům extrémně těžký," říká Petr v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S ním na střídačce zatím veseleji není. Generálka na konci minulého týdne dopadla nemile. Češi na Turnaji pěti v v Klášterci nad Ohří a Chomutově prohráli všechny zápasy, byť proti silným Američanům a Rusům brali alespoň bod.

Mistrovství světa startuje už v půlce dubna. Mezitím Petr vyhlíží ještě kemp s várkou přípravných duelů a také inspekční cestu do zámoří, kde zkusí s Pešánem domluvit příjezd klíčových ofenzivních posil Jana Myšáka, Michala Guta či Pavla Nováka.

Jak dlouho jste zvažoval, zda českou osmnáctku převzít? V sezoně má špatné výsledky a čeká ji těžká skupina na dubnovém mistrovství. To zní jako riziková práce.

Trošku mě to překvapilo. S Filipem (Pešánem, pozn. red.) jsem se potkal během mistrovství světa dvacítek, ale tam o tom řeč nepadla. Bavili jsme se o dalších sezonách. Myslel jsem, že si po tolika letech ve Vítkovicích trošku odfrknu. Zkrátka ale přišla nabídka. Vyslechl jsem si argumenty nejen od Filipa, ale i od Tomáše Krále (prezident svazu). Rozhodl jsem se, že přiložím ruku k dílu.

Trenér mládežnické reprezentace u týmu bývá celou sezonu, někdy i dvě. Mužstvo zná. Vy jste přišel tři měsíce před mistrovstvím. Sledoval jste osmnáctku ještě jako trenér Vítkovic?

Člověk se koukne na zápas juniorky nebo dorostu, ale spíš z pohledu, aby zjistil, jaká je úroveň. Nesleduje konkrétní hráče. Ta role a vůbec načasování samozřejmě není ideální, ale na druhou stranu téměř celý realizační tým zůstal. Třeba Radim Skuhrovec (asistent trenéra) je tam od šestnáctky. Hokejový obrázek si na kempu, respektive turnaji, jaký jsme teď měli, udělat jde, ale není to jenom o tom. Kluky musíte znát také povahově. Vědět, jak reagují ve stresových situacích. Proto jsem chtěl, aby se realizační tým úplně nerozbil.

Dostal jste nějaké podklady od vašeho předchůdce Berana?

Musím říct, že veškeré informace jsou detailní. Ať už mluvím o složení útoků, nebo individuálních možnostech hráčů. Servis od Karla i od kluků, kteří u týmu byli ještě déle, je perfektní. Nemůžu si stěžovat, naopak. Další věc je, že celý náš program až do úvodního buly na mistrovství světa je do detailu připravený.

Co jste se o týmu zatím dozvěděl? Na Turnaji pěti jste s ním skončil poslední.

Tenhle turnaj je jakási generálka. I v minulosti to tak bývalo. Sestavy se hodně podobají těm, které nastoupí na mistrovství, takže to byla těžká zkouška. Můžeme se bavit o tom, co se řeší po každém turnaji, a to je individuální vyspělost hráčů. Někdo ty náročnější věci umí dřív, někdo později, někdo k nim nedojde nikdy.

Jsem ale přesvědčený, že tým je složený z charakterních kluků. Není jednoduché, když hrajete utkání s top světovými týmy. Nemáme s nimi bůhvíjakou bilanci. Kluci to vědí. Důležité je, že i bez hráčů ze zámoří si dokázali, že favority můžou zaskočit. Vědí, jaká cesta vedla k bodu s Amerikou nebo Rusy. Cením si jejich hry v oslabení, obranném pásmu… Určitě nepojedeme na šampionát se skloněnými hlavami a připos.aní.

Ve skupině narazíte na USA, Rusko, Finsko a Německo. Máte z ní respekt?

Nebudu lhát. Viděl jsem dvacítky, všechny zápasy ostravské skupiny. Na zimáku jsem byl každý den. Uznávám sílu Němců. V nejsilnějším složení jsou tam hráči, kteří měli stěžejní role už na dvacítkách. Turnaj tedy bude oproti jiným ročníkům extrémně těžký, ale kluci musí věřit ve svoje schopnosti, obrnit se proti všem prognózám, které nejsou pro český hokej příliš pozitivní. Na nás trenérech je, abychom je připravili tak, aby byli příjemným překvapením. Základem úspěchu je týmová práce, zdravý kolektiv, skvělý výkon brankáře a plnění nepopulárních věcí v daném zápase.

Jsou vůbec na místě medailové ambice, nebo bude úspěch samotný postup ze skupiny?

Záleží na tom, jestli se nám podaří přivést některé kluky ze zámoří. Dokud neuvidím, jak tým v novém složení reaguje, tak po mně opravdu nechtějte odhady. Odborníci v tom sice mají jasno, ale celkově je brzy, abychom vyhlašovali nějaké plány.

Jsou pro vás posily ze zámoří jako Jan Myšák, Michal Gut nebo Pavel Novák hodně důležité?

Je jich tam víc včetně těchhle tří… Víme to všichni. Většinou je to tak, že top hráči ročníku - neříkám, že všichni - směřují do zahraničí, hlavně do Severní Ameriky. Nemůžeme si dovolit je ignorovat. Proto poletíme do zámoří a uděláme všechno, abychom některé z těch hráčů dostali.

Inspekční cesta vám zabere deset dní. Co všechno chcete stihnout?

Letíme s Filipem v pátek. Cesta je naplánovaná do nejmenšího detailu. Z pozice trenéra je pro mě hodně důležité osobně mluvit s hráči, protože na společné akci jsem s nimi ještě nebyl. Samozřejmě neuvidím všechny, protože to časově a logisticky zvládnout nejde. Druhou částí, tou stěžejní, jsou rozhovory s manažery. Vím, že šance je větší, než bývala. Pamatuju si, že u ročníku 1997 se nám do osmnáctky podařilo získat Daniela Krenželoka, přestože jeho tým hrál play off. Cesty se otevírají. Už máme nějaké přísliby.

Na Turnaji pěti jste dost vytěžoval beka Stanislava Svozila z Komety, přestože je z mladšího ročníku 2003. Je to klíčový bek?

Stoprocentně jeden z klíčových. A to, že je ročník 2003… Nechci kecat, ale myslím, že když jsme s osmnáctkou získali stříbrnou medaili, měli jsme spoustu mladších hráčů, a to v klíčových rolích (celkem šest, zářili hlavně Michael Špaček, Pavel Zacha a David Kaše). Věk nehraje stěžejní roli. Budu se rozhodovat podle momentálního vývoje. Standa Svozil předvedl solidní výkon na Hlinkovi, teď je vidět, že dostává hodně velkou roli v áčku Komety. Proto je kategorie do osmnácti let je strašně zajímavá. Vidíte obrovské posuny během sezony.

Takhle Svozil na Turnaji pěti vyrovnal čtyři minuty před třetí sirénou duel s Ruskem: