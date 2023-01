Jágr tleská a mlaská. Juniorům gratulovali i Pastrňák, Hašek nebo Hadamczik

Gratulace od současných i bývalých vynikajících hráčů si vysloužili čeští juniorští hokejisté po senzačním postupu do finále mistrovství světa hráčů do 20 let.

Týmu v čele s kapitánem Stanislavem Svozilem a elitním střelcem Jiřím Kulichem pogratulovali na sociálních sítích Jaromír Jágr, David Pastrňák, Ondřej Palát, Dominik Hašek, Jiří Hrdina či šéf svazu Alois Hadamczik. Související Rulík: Věřil jsem, že to tam někdo foukne. O tom jsme nesnili ani v nejhlubším snu "Kluci a trenéři, gratuluji! Je radost se na vás koukat. Dominance. Kdo hokeji fandí - tleská. Kdo hokeji rozumí - mlaská," napsal Jágr krátce po utkání na instagramu. "Gratulace, super výkon. Ještě jedna výhra," vzkázal na stejné sociální síti Pastrňák. A podobně měl radost Palát. "Obrovská gratulace," napsal držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Uznale se vyjádřily ale i hvězdy minulosti. "Super zápas z naší strany, absolutně zasloužený vítězství a gratulace celému týmu. Tak ještě jedno vítězství…," přál si trojnásobný vítěz Stanleyova poháru a mistr světa z roku 1985 Hrdina. Současný šéf hokejového svazu Hadamczik byl trenérem juniorské reprezentace v roce 2005, kdy Češi získali bronz. Další cenný kov přidají až letos. "Mám velkou radost z úspěchu '20'. Gratuluji všem hráčům a realizačnímu týmu ke skvělé práci. Předvádíte vynikající hokej. Finále bude velký zážitek pro vás i pro všechny sportovní fanoušky. Držím palce," napsal Hadamczik na twitter. Tým trenéra Radima Rulíka ve středu v Halifaxu otočil semifinálový duel se Švédskem a Kulichovým gólem v poslední minutě prodloužení zvítězil 2:1. Ve finále je česká dvacítka po 22 letech, o zlato se utká v noci na pátek s domácí Kanadou. Související Kulich v tranzu. Český spasitel si gól nepamatuje a už vyzývá: Zpátky do montérek