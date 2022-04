Hrdý Jalonen: Dali jsme dohromady českou DNA, rychlý šikovný hokej a soudržnost

Dodnes pouze Vladimír Vůjtek zažil na české střídačce, jaké to je pokořit hokejisty Švédska drtivým šestibrankovým rozdílem. Takřka na den přesně před šest lety ve Znojmě dovedl národní tým k vítězství 7:1. Nyní už má mezi trenéry svého následovníka.

Fina Kariho Jalonena potěšili čeští hráči výsledkem 9:3. Zkušený Fin ale zároveň nezapřel, jak moc dbá při své práci na detaily.

"Tým se dobře připravil, hrál správně takticky. Vždycky se chci podívat, co stojí za čísly a statistikami. Dali jsme dohromady české DNA, rychlý a šikovný hokej. A soudržnost. Pět hráčů se snažilo zůstávat kompaktní a blízko u sebe v obraně i útoku. Klukům jsem také v šatně řekl, že jsme dokázali dát dohromady týmový hokej a hokej s českou DNA," řekl Jalonen při hodnocení zápasu s novináři.

"Druhá věc je, že jsme Švédy přebruslili. Opravdu jsme se hýbali moc dobře. Bylo vidět, že když budeme takhle intenzivně bruslit, dostaneme se do nebezpečných protiútoků. Tyto faktory rozhodly o našem úspěchu," dodal.

Český tým sehrál po všech stránkách povedený zápas. S téměř devíti tisícovkami diváků v zádech přispěli hráči k vynikající atmosféře výborným výkonem. Bavili hokejem.

"To byly neuvěřitelné pocity… Je super, že nás fanoušci mohli takhle vidět. Samozřejmě z toho máme radost i my všichni, zároveň musíme my trenéři dál dělat svou práci. A na rovinu říkám, že i přes devět gólů musíme některé věci zlepšit," prohlásil Jalonen.

V sestavě krystalizují tolik důležité vazby mezi hráči. Bylo zřejmé, jak si na ledě rozumějí Michael Špaček s kapitánem Romanem Červenkou, skvěle zahráli společně v jedné útočné formaci Hynek Zohorna s Petrem Holíkem.

"Holík je moc chytrý, potřebuje k sobě rychlého hráče, což se nám podařilo sestavit. Šedesát minut jsme hráli opravdu dobře a kluci z toho mají dobrý pocit. Bavilo je to," pochvaloval si Jalonen.

Pět gólů vstřelili obránci, dvakrát se zaskvěl David Sklenička. "Pracujeme na tom pět týdnů. Potřebujeme hráče před brankářem, dalšího v předbrankovém prostoru. Tohle jsme přesně potřebovali. A viděli jste, že u těch gólů naši útočníci opravdu dobře stínili," ocenil Jalonen.

Realizační tým přes výborné výkony v Ostravě neustále zvažuje možnosti výrazného posílení mužstva dalšími hráči, dnes oznámil sedmičku z NHL, která se připojí pro turnaj Švédských her v příštím týdnu, pak už přijde na řadu mistrovství světa. Jalonen se neobává, že by příliš mnoho změn mohlo narušit to, co se podařilo po dobu již tak dlouhé přípravy vybudovat.

"Nemyslím si, že by se to mělo nějak narušit. Máme nějaký systém a hráče, kteří přijedou, do něj dosadíme, protože náš systém funguje. Jsme v procesu, pořád zbývají dva týdny a věděli jsme, že někteří hráči z NHL nám přiletí. Vždycky je složité najít ty správné hráče a vybrat finální nominaci," přiznal Jalonen.