Hráči z NHL chtějí reprezentovat, tvrdí Pešán. S Pastrňákem je to složitější

Kouč české hokejové reprezentace Filip Pešán za současných protiepidemických podmínek počítá s tím, že na mistrovství světa v Rize na přelomu května a června bude mít posily z NHL pouze z klubů, které se nedostanou do play off.

Vyčkává ale, zda se otevře větší možnost pro případné posílení z týmů vyřazených i v 1. kole Stanleyova poháru. U kanonýra Davida Pastrňáka z Bostonu podle Pešána bude v případě předčasného konce jeho klubové sezonu hrát také roli očekávané narození potomka.

Před světovým šampionátem, který se uskuteční od 21. května do 6. června, bude Pešánův výběr v "bublině" už od startu tréninků před Českými hrami v Praze od 10. května. Zápasy závěrečného turnaje Euro Hockey Tour se Švédskem, Finskem a Ruskem jsou naplánovány v O2 areně od 12. do 15. května, do MS vstoupí Češi v pátek 21. května utkáním proti Rusku.

Pešán bude pozorně sledovat, jaká bude možnost posílení z NHL. Základní část nejlepší ligy světa skončí s plánovanými dohrávkami pravděpodobně až 11. května. "V současné chvíli se jedná o pravidlech příjezdu hráčů z NHL. Podle situace k dnešnímu dni musí být několik dnů v individuální karanténě, pak ještě po několik dnů po příjezdu na mistrovství světa, takže vypadá to tak, že budeme moci logicky použít jen hráče, kteří nepostoupí do play off," prohlásil Pešán.

Další posilování se mu jeví složité, pokud se podmínky nezmění. "Kdyby hráč skončil v prvním kole, musel být šest dnů v karanténě, k tomu cestovat, tak ani nemá smysl, aby tým doplňoval. Ale uvidíme a čekám na informace, jestli bude mít smysl brát hráče po 1. kole. Ale určitě nebude mít smysl a ani se to nedá stihnout, abychom brali hráče, kteří postoupí do 2. kola," doplnil Pešán.

Kvůli současné koronavirové situaci padla v sezoně také inspekční cesta Pešána s generální manažerem reprezentace Petrem Nedvědem do Severní Ameriky. "Nejspíš už nebude žádná. Podmínky cestování nejen do Severní Americky, ale i v ní, speciálně mezi USA a Kanadou, bubliny na stadionech a vůbec celá covidová situace v těchto zemích vyústila v to, že by ta cesta téměř neměla smysl," konstatoval Pešán.

"Nejen, že bychom se s Petrem Nedvědem nedostali na hokeje, ale ani bychom s hráči nemohli osobně komunikovat. Různá povolení účasti na zápasech jsou tak složitá, v podstatě ta cesta nemá smysl, protože bychom tam jeli jen z principu a nejeli bychom tam vůbec pracovat. Petr komunikuje po telefonu, hráči vědí, že ta cesta nemá téměř smysl a chápou to," uvedl kouč.

"Co se týče zpětné vazby hráčů z NHL, tak nemáme ani jednoho, který by odpověděl, že nechce jet. Petr ještě nemluvil se všemi, ale s těmi, co oslovil, tak všichni reagovali velmi pozitivně, což je pro nás samozřejmě dobrá zpráva," pochvaloval si Pešán.

Účast nejlepšího střelce minulé sezony NHL Pastrňáka se bude vedle výsledků Bostonu odvíjet i od rodinné situace, protože se svou švédskou partnerkou Rebeccou Rohlssonovou očekává prvního potomka. "Boston asi myslí opět vysoko a úplně s ním počítat nemůžeme, ale kdyby vypadl, je Pasta připraven přijet v případě, že situace ohledně potomka tomu bude nakloněna," řekl Pešán.

Kvůli případné nákaze v týmu bude kouč držet i náhradníky v záloze. "Vše je vyřešené bublinou už od 10. května, takže tam se nemůže cokoliv od začátku Českých her stát. Projedeme je celé v bublině a hned po zápase odlétáme. Máme naplánované hovory s realizačním týmem, jak to budeme řešit. Zatím nás to netlačí, ale jak se budeme blížit k Českým hrám, budeme mít v pohotovosti další hráče, jako SOS," dodal Pešán