Sport

Hokejové juniorky vyválčily bronz na MS. V thrilleru o 3. místo udolaly Švédsko

ČTK

České hokejistky v zápase o bronz na mistrovství světa hráček do 18 let v Kanadě porazily 4:3 Švédsko a získaly třetí rok po sobě medaili. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského navázaly na historické stříbro z roku 2024 a bronz z loňska, kdy v zápase o třetí místo zdolaly také Tre kronor.

České hokejistky střílí gól do sítě Švédska
České hokejistky střílí gól do sítě ŠvédskaFoto: IIHF.com
České juniorky odehrály v Sydney výbornou úvodní třetinu, v níž odskočily do vedení 3:0. Postupně se trefily Adéla Mynaříková, čtrnáctiletá Adéla Křenková a bekhendem po průniku před branku Adéla Pánková.

Švédky ale duel nevzdaly a krátce po jeho polovině se dvěma góly během dvou minut přiblížily na rozdíl jedné branky: jako první překonala brankářku Veroniku Ortovou Moa Stridhová a následně v přesilovce Inez Nygrenová snížila na 2:3. Český tým částečně uklidnil čtvrtý gól, jímž ještě do přestávky vrátila alespoň dvougólový náskok po skrumáži před brankou Kateřina Pěnčíková.

Závěrečná třetina přinesla drama, které umocnilo snížení Stridhové ze 47. minuty. Švédky přestřílely ve třetí části český celek 14:0, ale Andrašovského svěřenkyně obětavou obranou těsný náskok udržely.

Šampionát vyvrcholí od 00:30 SEČ finálovým duelem mezi USA a Kanadou.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco

Zákrok exslávisty Dioufa spustil melu. Senegalci na protest odešli, přesto slaví

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól vstřelil v 94. minutě Pape Gueye. Bronz získala Nigérie, jež už v sobotu po bezbrankovém duelu s Marokem zvládla lépe penaltový rozstřel.

Football : Olympique lyonnais vs Brest - ligue 1 - 18/01/2026

"Je to Šulc, nebo Messi?" Kometa z Lyonu uhranula Francii geniálním sólem

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique se posunul na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.

Jan Darmovzal --- Czech citizen freed from Venezuelan prison lands safely in Prague

Darmovzal je v Praze. Ve venezuelském vězení strávil rok a čtyři měsíce

V Praze v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Na svobodu se dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. V letadle z Venezuely jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky další tři propuštění lidé.

