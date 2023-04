Kovář se z reprezentace omluvil. V Ostravě nově doplnila tým pětice medailistů

Česká hokejová reprezentace se sešla v Ostravě kompletní na druhý týden přípravy na mistrovství světa v Rize a Tampere, který završí ve čtvrtek a v pátek duely Euro Hockey Challenge proti Slovensku.

Nově se k týmu přidal brankář Šimon Hrubec z Curychu a také pětice loňských medailistů ze světového šampionátu ve Finsku - obránci Jan Ščotka s Tomášem Kundrátkem z Komety Brno a Michal Kempný ze Sparty a útočníci Vladimír Sobotka ze Sparty s Hynkem Zohornou ze švédského Oskarshamnu. Na MS naopak bude stejně jako loni chybět centr Jan Kovář z Zugu, který se omluvil z osobních důvodů.

Kouč Kari Jalonen s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem tak mají v sedmadvacetičlenném kádru už deset hráčů, kteří se podíleli na první české medaili na velké mezinárodní akci po deseti letech. Už od začátku přípravy jsou v něm beci Michal Jordán z Rapperswilu a útočníci Jiří Černoch z Karlových Varů, Jakub Flek z Komety, Jiří Smejkal z Oskarshamnu a Michael Špaček z Ambri-Piotty.

Naopak podruhé za sebou bude po účastech na sedmi MS a dvou olympijských hrách chybět Jan Kovář, jehož loni po obhajobě titulu s Zugem vyřadily problémy se žebry. "Nepřipojí se k nám z osobních důvodů," řekl Jalonen novinářům po dnešním tréninku. Kovář byl kapitánem týmu na únorových Švédských hrách, kdy se vrátil po roce od startu na olympijských hrách v Pekingu a hrál tak pod Jalonenem poprvé.

S kapitánem loňského bronzového týmu a nejproduktivnějším hráčem MS Romanem Červenkou z Rapperswilu bude kouč jednat o termínu zapojení k týmu. "Budu s ním mluvit," uvedl Jalonen a bude také řešit možné doplnění z kádru vyřazených semifinalistů Pardubic a Vítkovic. Brzy by měl oznámit i jména posil ze Severní Ameriky. "Budeme mít mítink s (generálním manažerem) Martinem Havlátem a brzy dáme informace."

Minulý týden sehrál český výběr úvodní dva testy v EHCh proti Německu. Ve čtvrtek v Kasselu vyhrál 6:2 a v sobotu ve Frankfurtu nad Mohanem 5:1. Tým následně opustili gólman Nick Malík z Kouvoly, obránci Martin Jandus ze Sparty, Vojtěch Mozík z Rögle, Libor Zábranský mladší z Jukuritu Mikkeli a útočníci Jakub Pour z Plzně s Šimonem Stránským z Litvínova.

"Minulý týden jsme měli hodně cestování, takže jsme si dali dva dny volna a budeme mít dva tréninky a pak dva zápasy. Toho cestování bylo v Německu hodně. Čekám proti Slovensku o trochu těžší zápasy, těšíme se na ně," podotkl Jalonen.

První duel se Slovenskem se odehraje ve RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě ve čtvrtek od 17:10, odveta na stejném místě i ve stejný čas v pátek. Do Ostravy se národní tým vrátil po roce. Loni vyhrál v Ostravar Aréně České hry. "Je skvělé být zase tady. Myslím, že hokejoví fanoušci musí být šťastní, jakou měly Vítkovice skvělou sezonu. A teď jsme tady jako nároďák. Pamatuji si, jak jsme tady hráli minulý rok a máme skvělé vzpomínky. Teď budeme na jiném stadionu, ale podpora bude určitě skvělá," podotkl Jalonen.

Poté se tým vydá ve čtvrtek 27. dubna na utkání do Vídně a o dva dny později přivítá Rakousko v Brně. Tam se od 4. do 7. května odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.

Na dnešním prvním tréninku v Porubě trénoval tým ve složení: Hrubec, Š. Lukeš, Pavlát - Zámorský, Ščotka, Kundrátek, Kempný, Kučeřík, Němeček, Moravčík, Pýcha - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, R. Horák, Flek - H. Zohorna, Sobotka, Hrabík - O. Beránek, Černoch, Lenc, A. Najman, M. Kovařčík, Horký.

Nominace českých hokejistů na zápasy Euro Hockey Challenge proti Slovensku v Ostravě-Porubě (20. a 21. dubna):

Brankáři: Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 8 zápasů), Dominik Pavlát (Plzeň; 1), Šimon Hrubec (Curych/Švýc.; 27),

obránci: Michal Kempný (65 zápasů/5 branek), Michal Moravčík (52/1), David Němeček (všichni Sparta Praha; 18/0), Jan Ščotka (34/1), Radek Kučeřík (7/0), Tomáš Kundrátek (všichni Kometa Brno; 93/11), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 10/1), Petr Zámorský (Plzeň; 74/2), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 106/5),

útočníci: Roman Horák (66/12), David Tomášek (40/12), Vladimír Sobotka (všichni Sparta Praha; 51/9), Ondřej Beránek (32/5), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 33/7), Jakub Flek (56/13), Luboš Horký (oba Kometa Brno; 8/1), Kryštof Hrabík (Plzeň; 6/0), Filip Chlapík (20/5), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 43/6), Jiří Smejkal (50/9), Hynek Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 69/9), Adam Najman (Liberec; 3/0), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 8/0), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 49/10).