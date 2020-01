Risk? To by možná bylo, kdybychom trenéra neodvolali, tvrdí Pešán o osmnáctce

Hokejovou reprezentaci do 18 let povede ve zbytku sezony včetně mistrovství světa v USA Jakub Petr, který nahradí Karla Berana.

O změně ve složení realizačního týmu dnes s ohledem na špatné výsledky mužstva v dosavadním průběhu sezony rozhodl výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (VV ČSLH).

"O změnu na pozici hlavního trenéra požádalo sportovní oddělení (hokejového svazu). Karla Berana vystřídá Jakub Petr, což se děje na základě neuspokojivých výsledků během celé sezony národního týmu do 18 let," řekl svazový šéftrenér Filip Pešán po jednání výkonného výboru. Dodal, že změnu podporovala s odkazem na podrobnou analýzu i trenérská komise svazu.

Beran převzal výběr do 18 let před začátkem sezony. Na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a Piešťanech skončili čeští mladíci pátí. Poté v přípravě třikrát prohráli s Ruskem. Na listopadovém Turnaji pěti zemí v Sundsvallu skončili čtvrtí. V prosinci ve Švýcarsku byli poslední, poté co prohráli všechny čtyři zápasy.

"Karlovy výsledky se stejnou kategorií do 17 let byly vynikající, ale bohužel současné neuspokojivé výsledky nás vedly ke změně," řekl Pešán.

Petr již v minulosti reprezentační osmnáctku trénoval, v roce 2014 pod jeho vedením získala na MS stříbrné medaile. Šestačtyřicetiletý kouč naposledy vedl extraligové Vítkovice, kde na začátku prosince předčasně skončil.

"Jestli je to risk v této fázi sezony? Mohu odpovědět otázkou, zda není risk po takhle neúspěšné sezoně trenéra ve funkci ponechat. Jsem přesvědčený, že Jakub Petr dodá týmu potřebný impulz. Je to zkušený trenér a jsem přesvědčený, že jeho zkušenosti budou správným lékem na neuspokojivé výsledky," uvedl Pešán.

Svazový šéftrenér věří, že netradiční změna osmnáctce pomůže. "Musíme tým ochránit před možným turnajovým kolapsem a myslím si, že změna může pomoct. Na druhou stranu bude velkým úkolem získat hráče ze zámoří, s jejich odchodem odešlo obrovské procento vstřelených branek," řekl Pešán.

S Petrem se chystá na inspekční cestu do zámoří, kde budou jednat s hráči i kluby o jejich uvolnění pro MS. "Když se sejde sestava, která by mohla být velmi silná, tak se může z velkého strachu zrodit velké překvapení," podotkl.

Petr tým poprvé povede na únorovém Turnaji pěti zemí v Chomutově a Klášterci nad Ohří. Jeho asistenty budou Milan Plodek a Radim Skuhrovec, kteří u mužstva působili společně s Beranem.

VV ČSLH řešil i výsledky hokejové reprezentace do 20 let na nedávno skončeném domácím mistrovství světa, kde Češi vyhráli jen jeden zápas a vypadli ve čtvrtfinále. Stejně jako trenérská komise je označil za neúspěšné.

Pešán bude nyní hledat nového hlavního trenéra, který dvacítku převezme. Současnému kouči Václavu Varaďovi končí smlouva. "Dostal jsem úkol, abych do konce ledna navrhl nové složení realizačního týmu. Moje podmínky nebo přání budou, aby hlavní trenér působil u týmu minimálně po dobu dvou let, aby práce byla koncepční. A práci bude vykonávat na plný úvazek," řekl Pešán. Dodal, že má určitou představu, kdo by měl tým trénovat. "Ale nerad bych se bavil přes média," konstatoval.

Jedním z hlavních kandidátů by měl být Karel Mlejnek, jenž je v současnosti asistentem Miloše Říhy u seniorské reprezentace a zároveň vede prvoligový Sokolov.