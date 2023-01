Premianti, přesto pořád v ředitelně. Jádro stříbrné party tvořili spolužáci z Přerova

Ve zlatém výběru českých hokejistů z Nagana 1998 byli čtyři spolužáci ze školy v Litvínově. A letošní stříbrná dvacítka nabízí menší obdobu. Brankář Tomáš Suchánek, bek Stanislav Svozil a útočník Martin Ryšavý chodili do jedné třídy na základní škole Želatovská v Přerově. Svozil s Ryšavým dokonce sdíleli lavici a nyní oba patří Columbusu.

"Docela často byli u mě v ředitelně," směje se ředitel zmíněné přerovské školy Přemysl Dvorský. Nebylo to však kvůli kázeňským přestupkům.

Dvorský učil hokejisty a jejich třídu zkraje druhého stupně dějepis, zároveň působí jako předseda představenstva hokejového klubu v Přerově a s trojicí hráčů si vytvořil dle svých slov perfektní vztahy.

"I když už jsem je neučil, stavovali se v ředitelně. Zaťukali, chvíli jsme poplkali, ptali se mě, jak se mi daří. Jsou to chytří kluci, byli hodně komunikativní a nebyli s nimi problémy," popisuje ředitel.

Ryšavý se Svozilem, kapitánem stříbrného mužstva z mistrovství světa v Kanadě, seděli spolu v lavici, gólman Suchánek měl místo vepředu.

"Tomáš byl takový jogín, občas se mu říkalo miminko. Brankáři jsou vždy specifická sorta, Tomáše nic nerozhodilo. Když už něco zapomněl nebo neměl, stejně se usmíval a řekl to tak, že na něj nešlo být naštvaný. Ale rozhodně se neučil špatně, na dvojku to vždy vytáhl," říká Dvorský.

"Některé věci byly Suchánkovi více jedno. Svozil a Ryšavý, to byla dvojka, která spolu seděla snad celých devět let. A byli to v podstatě premianti, skoro vždy měli samé jedničky," prozrazuje ředitel.

"Šikovní byli ve všem, ale je pravda, že nejvíce se věnovali angličtině. Už tak nějak měli naplánované, že se jednou vydají do zámoří. Tři chlapci z jedné třídy, je to unikát. Vždycky říkám, že jsou to moji zlatí hoši, i když teď mají stříbro," líčila pro web přerovského klubu Vlasta Hlobilová, třídní učitelka Suchánka, Svozila a Ryšavého v deváté třídě.

Odmalička měli "švunk" a úspěchy

A skutečně, nyní všichni již druhou sezonu působí v zámořské juniorské lize WHL. Ryšavý a Svozil teď sice hrají na rozdílných adresách, ale oba předloni draftoval Columbus, a tak může společná cesta nejlepších kamarádů pokračovat teoreticky i v NHL.

Suchánek draftem neprošel, nicméně po vynikajících výkonech na MS juniorů, ať už vloni v létě nebo před pár dny, je pravděpodobné, že ani jeho už kluby NHL přehlížet nebudou a některý po něm sáhne.

"Od začátku bylo jasné, že to někam dotáhnou. Hokej jsem je sice neučil, ale bylo vidět, že mají obrovský 'švunk' a ještě o nich uslyšíme," podotýká ředitel Dvorský.

S Přerovem, relativně malým prvoligovým klubem, získali bronz na mistrovství republiky starších žáků v roce 2017. S mladším dorostem skončili na republikové úrovni čtvrtí, starší dorost pomohli Svozil s Ryšavým dotlačit zase do extraligy.

"Nejtalentovanější kluci nám po deváté třídě odcházejí do větších klubů. Je to pro nás pokaždé smutné, ale zároveň samozřejmě pochopitelné vzhledem k dalšímu růstu kluků," povídá klubový předseda Dvorský.

Svozil už v patnácti letech odešel do brněnské Komety, za kterou stihl odehrát 79 utkání v extralize dospělých. Po Ryšavém sáhly v šestnácti Vítkovice, Suchánek šel v sedmnácti do Třince.

V reprezentaci ročníku 2003 se stala trojice ze čtyřicetitisícového města součástí týmového jádra. Před třemi lety byli u toho, když Češi přivezli bronz z turnaje World Hockey Challenge U17, neoficiálního mistrovství světa této věkové kategorie. Ryšavý vedl tým jako kapitán.

V té době už měli Svozil s Ryšavým doma také titul juniorských světových šampionů v in-line hokeji z Barcelony 2019.

Zahráli si na MS osmnáctek a dvou šampionátech dvacítek, Svozil dokonce na třech. Letošní stříbrné partě kapitánoval tentokrát on a Vladimír Vůjtek ho viděl jako nejlepšího českého hráče. Ryšavý plnil úkoly zodpovědného útočníka ve třetí lajně a Suchánek si vysloužil nominaci do hvězdného výběru turnaje.

Rodinné dovolené a finále v tělocvičně

Zítra by se celé trio mělo v Přerově i na ZŠ Želatovská ukázat. "Máme už vítání tak nějak nacvičené, není to pro nás novinka. Martin Zaťovič kdysi přivezl mistrovský pohár z extraligy, na jaře tady byl Tomáš Kundrátek s bronzovou medailí z MS," vypráví ředitel.

Dalšími známými odchovanci přerovského hokeje jsou například Josef Hrabal, David Šťastný nebo Karel Plášek mladší.

"Spojení naší školy s klubem funguje už od 70. let, kdy začaly vznikat první hokejové třídy. Využíváme dopolední hodiny ledu, uzpůsobujeme tomu rozvrh hodin. Kdo nechodí k nám, má větší problém se na trénink dostat, rodiče musí pořád lítat a děti vozit," vysvětluje Dvorský.

Zato na jeho škole si pro malé hokejisty dopoledne přijdou sami trenéři a odvedou je na 500 metrů vzdálený stadion. "Spolupracujeme s klubem ve spoustě věcech a na mnoha akcích. Jsme jedna velká rodina, jeden bez druhého bychom fungovali těžko," pokračuje ředitel.

Hokejové cesty Suchánka, Svozila a Ryšavého spojily také jejich rodiny. "Znají se dobře. Pokud vím, někdy spolu jezdí i na dovolené," usmívá se Dvorský.

Finále juniorského šampionátu v Kanadě, které se hrálo v minulém týdnu v noci ze čtvrtka na pátek, sledovali příbuzní a další kamarádi přerovské trojice společně. Na plátně v tělocvičně v Troubkách.

"Je to úchvatné. Díky našim dětem jsme se poznali a táhneme to spolu doteď. Všechny akce pořádáme spolu," řekl regionálnímu Deníku Luboš Ryšavý, otec Martina. "Kanada není úplně blízko, tak jsme se dohodli, že si uděláme malou party tady," hlásil zase Stanislav Svozil starší, sám bývalý přerovský hokejista.

"V prodloužení byli spolu na ledě tři spolužáci z Přerova. Asi se to nikdy nestalo a nevím, kdy se to zase stane. Srdce nad tím plesá," dodal pyšně táta kapitána juniorky, která pro Česko získala medaili po 18 letech.