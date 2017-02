Češi podlehli Rusku 2:4 a prokletí švédského turnaje neprolomili

před 1 hodinou

Už dvaadvacet let čeká česká hokejová reprezentace na vítězství v turnaji Švédských her, který patří do kalendáře Euro Hockey Tour. V posledím utkání nestačili svěřenci Josefa Jandače na Rusko, kterému podlehli 2:4. Sborná tak turnaj vyhrála.

Göteborg - Čeští hokejisté zakončili své vystoupení na Švédských hrách v Göteborgu porážkou s Ruskem 2:4. Sborná vyhrála celý turnaj, k čemuž jí dnes stačil bod, a rovněž s předstihem i celou Euro Hockey Tour této sezony.

Svěřenci kouče Josefa Jandače nastoupili znovu v brance s Pavlem Francouzem, který jako první inkasoval, ale v průběhu druhé třetiny otočili skóre díky gólům útočníků Radana Lence a Lukáše Radila. Soupeř však ještě před druhou přestávkou vyrovnal a ve třetím dějství rozhodl dvěma góly Maxim Šalunov, jenž si navrch připsal i asistenci.

O pořadí na druhé až čtvrté příčce v turnaji rozhodne závěrečné severské derby mezi domácím Švédskem a Finskem se začátkem v 15:30.

Švédské hokejové hry v Göteborgu, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Rusko 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 22. Lenc (P. Jelínek), 32. Radil (Polášek) - 12. Šumakov (Šalunov), 36. Golyšev (Tkačov, Kaprizov), 47. Šalunov (Šumakov), 55. Šalunov (Šumakov). Rozhodčí: Öhlund, Harnebring - Lundgren, Persson (všichni Švéd.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 1234.

Sestavy:

ČR: Francouz - Kundrátek, Šimek, Rutta, T. Dvořák, Vitásek, Polášek, Kolář II, Klok - Radil, Jan Kovář, Vondrka - Řepík, P. Holík, Birner - Kašpar, V. Růžička ml., T. Zohorna - Hyka, P. Jelínek, Lenc. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous a Jaroslav Špaček.

Rusko: Samsonov - Ljubuškin, Bereglazov, Osipov, Antipin, Jarullin, Arzamascev, Musin, Rykov - Kaprizov, Tkačov, Golyšev - Sannikov, Šalunov, Šumakov - Mamin, Okulov, Kručinin - Karpov, Prochorkin, A. Fjodorov. Trenéři: Oleg Znarok, Ilja Vorobjov a Igor Nikitin.

Tabulka turnaje:

1. Rusko 3 3 0 0 0 10:5 9 2. ČR 3 1 0 0 2 11:10 3 3. Švédsko 2 1 0 0 1 7:6 3 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:9 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 9 8 0 0 1 31:15 24 2. ČR 9 4 0 0 5 29:29 12 3. Švédsko 8 3 0 0 5 21:26 9 4. Finsko 8 2 0 0 6 19:30 6

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články