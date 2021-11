Historická výhra ženské reprezentace. Radovat se ještě neumím, směje se Erbanová

Helena Hegeďová

České hokejistky s přehledem zvládly také druhý zápas olympijské kvalifikace. V utkání proti Polsku si navíc připsaly historicky nejvyšší výhru, když své soupeřky porazily 16:0. O postupujícím na olympiádu se rozhodne v zítřejším odpoledním duelu mezi Českem a Maďarskem.

"Jsme za to všichni rádi, ale na výsledek bych úplně nehleděla. Góly nám tam napadaly, ale všechno vycházelo z naší hry," usmívala se Kateřina Mrázová, která v utkání posbírala šest bodů za dva góly a čtyři asistence.

Skórovala také Karolína Erbanová, která se v reprezentačním dresu prosadila poprvé v přípravném duelu proti Dánsku a dosud působila v týmu jako třináctá útočnice.

"Je pravda, že když to bylo v takhle důležitém zápase, tak ta radost je veliká. Jsem ráda, že jsem mohla být na ledě s týmem. Všechny máme rozdělené svoje role a snažily jsme se podle nich hrát, abychom podpořily proces, v kterém se nacházíme," popsala své dojmy.

Zdálo se přitom, že bývalá rychlobruslařka svůj gólový úspěch příliš neprožívá, ale Erbanová tvrdí, že prostě jen nedává tolik emocí na odiv. "Všichni mi říkají, že se raduju strašně špatně. V prvním momentu je mi to ale takhle přirozené. Mám to z rychlobruslařských závodů, kdy si jen zmáčknu pěst. Asi to prožívám víc vevnitř, ale radost mám velikou. Na oslavách ještě zapracuju," smála se.

Z celého týmu zůstaly bez bodu jen tři hráčky. "Je super, že góly jsou rozložené. Určitě to ukazuje, jakou sílu v týmu máme. Můžeme se spolehnout úplně na všechny," těší Mrázovou.

"Bylo docela znát, že Polsko je nejslabší soupeř, s kterým jsme hrály. Polky ale bojovaly od začátku do konce, a to se cení, protože zápasy za takového stavu nejsou jednoduché. Výsledek je pro ně bohužel takový, jaký je, ale my jsme odvedly výbornou práci," pochvalovala si po skončení utkání nejproduktivnější hráčka.

K úspěchu podle ní vedla týmová hra, na konci třetí třetiny už ale Češky přepnuly na zítřejší zápas s Maďarkami, který bude pravděpodobně rozhodovat o vítězi celé kvalifikace.