Provokovali, sekali, řezali. Technicky na nás Kanada neměla, prohlásil Hadamczik

před 30 minutami

Čeští hokejisté do 18 let nebyli na světovém šampionátu daleko od toho, aby na úkor Kanady vyhráli základní skupinu. Proti hvězdami nabitému soupeři v úvodu vedli o dvě trefy, pak však zámořský výběr změnil taktiku a do té doby nedobytného soupeře rozložil. Kanada otočila duel šesti góly v řadě a nasměrovala Čechy do čtvrtfinálového souboje proti domácímu Švédsku.

Češi proti favoritovi začali skvěle a už v 6. minutě vedli 2:0. Od té doby ale jejich hra měla klesající tendenci.

"Jsme zklamaní, protože do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Dali jsme gól z přesilovky. Pak jsme hned přidali druhý, ale já jsem udělal chybu, když jsem blbě nahrál. Američané z toho ujeli, dali gól, a tím se trochu nakopli. Nějaké šance jsme měli, abychom to zvrátili, ale nespadlo to tam," popisoval zápas útočník Jonáš Peterek, který stál u zrodu úvodního gólu zápasu v přesilové hře.

A také litoval, že jeho tým nedokázal zámořskému soupeři odskočit na vyšší gólový rozdíl. "Nedali jsme šance, byla tam nějaká vyloučení. Hráli jsme s Kanadou vyrovnaně, jen na konci to hodně napadalo. Byl to asi nejtěžší zápas, protože Kanada má výborný tým a je jedním ze spolufavoritů," tvrdí.

Kanaďané poté našli jiný způsob, jak Čechy přehrát - dostali se jim pod kůži fyzicky náročnou hrou, která zcela rozhodila systém, jenž do poloviny utkání Hadamczikovým svěřencům vyhovoval. "Českému hokeji celkově nevyhovuje tvrdá hra. Nejspíš to byl plán Kanaďanů, kteří do toho řezali, sekali a hru kouskovali. To jim vyhovovalo a nám moc ne," doplňuje spoluhráče z útoku Marcel Barinka.

Hadamczik litoval faulů

Jedním z hráčů, kteří mají zkušenosti s kanadským hokejem, je Šimon Kubíček. Člen elitního obranného páru na Čechů turnaji hájí barvy klubu Seattlu Thunderbirds, hrající ve Western Hockey League. "Kanaďané nejsou zvyklí prohrávat. Když prohrávali 0:2, tak to začali řezat a snažili se nás co nejvíce vyprovokovat. My se snažili to neřešit a myslím si, že jsme se drželi docela dobře. Je škoda, že jsme to nevydrželi, protože jsme na to byli připravení a strkanice jsou to, co oni chtějí. Z toho navíc plynuly zbytečné fauly," popisuje český bek.

Přesto cítil, že Češi na soupeře měli "Dalo se s nimi hrát. Když si útočníci soupeře dobře najeli, tak to hrálo do karet nám obráncům. Občas samozřejmě byli nepříjemní, ale jak říkám, rozhodly druhá a třetí třetina. Nechali jsme se dohrávat a pod tlakem jsme odhazovali puky," opakuje a je rád, že mu utkání po herní stránce sedlo. "Kanadský styl mi vyhovuje. Kanaďané navíc nejsou na velkém hřišti úplně ve své kůži, ale snažili se hrát to, co hrají doma. Zápas proti Kanadě byl na turnaji zatím určitě nejtěžší," dodal.

Rozporuplné dojmy měl po čtvrtém zápase v šesti dnech trenér Alois Hadamczik "Pocity jsou různé. Myslím si, že první a druhou třetinu jsme hráli dobře, ale spoustu věcí nás zklamalo. Jednou z nich je disciplína, udělali jsme moc hodně faulů. Můžeme nad tím mít nějakou polemiku. Hráče, kteří hráli oslabení, to stálo hodně sil," popisuje kouč národního týmu do 18 let.

"Soupeř začal hrát agresivně, protože viděl, že technicky na nás stačit nebude a že kombinačně hrajeme velmi dobře. Někteří hráči naprosto přestáli hrát a to v takhle velkých zápasech nejde. Hráči se musejí chtít ukázat, hrát obětavě, odvážně a vyhrávat souboje. I tak si ale myslím, že mužstvo ukázalo charakter a proti takhle silnému soupeři předvedlo dobrý výkon," povídá zkušený lodivod.

K faulům přidal svůj pohled také útočník Marcel Barinka. "Vyloučení z naší strany je celkově na turnaji opravdu hodně, i když proti Kanadě rozhodčí neměli úplně nejlepší zápas. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Nesmíme prostě dělat fauly, protože týmy, jako je Kanady, je dokáží potrestat. I tohle rozhodlo. Před čtvrtfinále se musíme zlepšit," říká Hadamczikův vnuk.

V souboji o semifinále se Češi střetnou ve čtvrtek od 19:30 s domácími Švédy.