Gólman WIll si chce reprezentační premiéru užít

před 42 minutami

Hokejový brankář Roman Will už má na kontě jeden zápas v NHL v dresu Colorada a v sobotu se dočká i premiéry v českém národním týmu. Šestadvacetiletá opora Liberce nastoupí v sobotu na Švédských hrách ve Stockholmu proti Finsku.

"Nervozita je vždycky. Myslím, že bez toho to nejde. Podstatné bude, aby nebyla přehnaná, chci si zápas užít. Je to ohromná čest. Hodně se těším. Chtěl bych se soustředit sám na sebe, držet svoje detaily, abych klukům pomohl vyhrát," řekl Will v dějišti turnaje.

V národním týmu byl v přípravě před Channel One Cupem v prosinci 2016 a i na loňském srpnovém soustředění v Přerově, teď se konečně dočká zápasu. "Je to o trpělivosti. O tom, aby člověk makal a věřil, že se to jednou může povést. Jsem rád, že se mi to splnilo. Doufám, že ten zápasu nebude jediný. Snažím se chytat, jak nejlépe dovedu. Tohle je taková odměna," pochvaloval si Will.

Odchovanec Plzně při někdejším působení na farmách Colorada dostal v lednu 2016 příležitost chytat za Avalanche v jednom utkání NHL. Za necelých 19 minut ve zbytku duelu na ledě San Jose při porážce 1:6 inkasoval ze tří střel jeden gól.

Věří, že do reprezentační premiéry půjde klidnější než tehdy. "Jsem o pár let starší, věřím, že vím, co mám dělat. Napíšu si s rodiči, zavolám manželce. Před zápasem udělám takové ty normální věci. Mělo by to být dobré," podotkl Will.

Už před čtvrtečním duelem se Švédskem seděl Will v prázdném hledišti haly Hovet a podle svého rituálu vnímal prostředí a soustředil se. "Je to pro mě součást zápasové přípravy. Soustředím se a vizualizuju. Dělám svoje věci, abych byl dobře připravený," popsal Will.

"Také záleží na tom, jak se člověk v hale cítí. Na tomhle turnaji hrajeme všechny zápasy na jednom místě, můžeme si to osahat. Víme, jak odrážejí plexiskla, co mantinely. Tohle všechno je pak součást hry. Je to příjemná hala. Ve čtvrtek tu bylo dost lidí, i hodně českých fanoušků. Hodně příjemný zápas," doplnil k výhře nad Švédskem 5:2, kterou sledoval ze střídačky.

I když je v pozici náhradníka, chystá se stejně. "Já se snažím na každý zápas připravovat, jako bych chytal. Je to hodně důležité, myslím, že to takhle mají všichni brankáři. Není to tak, že mohu vypustit den, pokud nechytám. Stát se přece může cokoli. Nikdo nikomu nepřeje nic špatného, ale gólman musí být připravený," upozornil.

Předzápasový rituálů má hodně. "Ale není to žádné přehnané bláznovství, že bych tady něco osahával a podobně. Rituály jsou pro mě důležité z toho důvodu, že zápasový den je pořád stejný. Nejsou tam žádné změny, člověk si tak nějak jede to svoje. Dá se říci, že se tím pádem pořád cítím ve své zóně," řekl Will.

Na turnaj vyrazil ve skvělé formě. Z posledních tří zápasů před pauzou udržel dvakrát čisté konto a inkasoval dohromady jen dvě branky. "Určitě je příjemnější, když se člověku daří, než kdyby jel na sraz po šňůře špatných zápasů. Pro brankáře je důležité stavět na dobrých věcech, které dělal. Jsem rád, že nám to v Liberci šlape. Teď si to musím přenést do reprezentace," prohlásil Will.

Nijak mu nevadí, že se duel v sobotu bude hrát už v poledne. "Člověk nad tím musí přemýšlet hodně dopředu. Je důležité nespat do poslední chvíle, ale jít se projít. Hlava musí být od rána připravená na to, že je zápas. I kdyby nám řekli, že se hraje ve tři ráno, tak se bude hrát ve tři ráno. Je to zápas jako každý jiný," dodal.