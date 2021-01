S tímhle materiálem se o medaili hrát nedá, tvrdí Pešán. A tvrdě se opřel do Teplého

Šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán považuje sedmé místo juniorů na mistrovství světa za neúspěch, ale zároveň podle něj zcela odpovídá realitě. Čeští mladíci byli v Edmontonu sedmí potřetí za sebou. "To by asi musel být trenér dvacítky Copperfield, aby v současné chvíli s materiálem, který přichází na sraz, uhrál medaili," uvedl Pešán.

Cesta vzhůru vede podle Pešána, jenž před touto sezonou převzal jako hlavní kouč reprezentační A-tým, přes zlepšení morálky hráčů, ale i uvnitř klubů.

"Výsledkově jednoznačně neúspěch. Na druhou stranu musím říct, že je to opravdu adekvátní obrázek českého mládežnického hokeje, takže pro mě žádné překvapení," řekl dnes Pešán v on-line rozhovoru s novináři. "Líbilo se mi však, jak pokorně a organizovaně tým během turnaje vystupoval. Výkonnost je důležitější, ale v těchto věcech jsem byl na tým pyšný," dodal.

Je přesvědčený, že svaz už nemůže dělat o moc víc než v současnosti. "I když budeme do klubů posílat zlaté hokejky a o víkendech mít soustředění na Marsu, neposuneme ten výběr hráčů, kteří se dostaví na sraz národního týmu," konstatoval Pešán.

Zdůraznil, že během kempů reprezentačních týmů nelze pracovat na dovednostech nebo kondici hráčů. "To je práce klubů a trenérů, kteří s těmi hráči pracují dlouhodobě. Tam vidím jediný a největší problém v tom, že nám chybí pracovní morálka, ať už trenérů či hráčů. Bez pracovní a společenské morálky se neposuneme dál," konstatoval Pešán.

V klubech není podle něj potřebná pracovní morálka. "Musíme bohužel vymýšlet metody, jak kontrolovat trenéry a kluby, aby pracovali, jak by měli. Není v silách svazu objíždět neustále všechny tréninky a všechny kluby, zda hráči přistupují k tréninku a všichni trenéři pracují, jak by měli," podotkl Pešán.

Filip Pešán hodnotí mistrovství světa juniorů 2021. | Video: Hokej.cz

Ostuda Michala Teplého

V souvislosti se špatnou morálkou hráčů použil příklad z listopadového turnaje Karjala, kam vzal s A-týmem řadu juniorů s cílem pomoci je připravit na šampionát v Kanadě. "Nechtěl jsem o tom mluvit, abych nerozhodil tým před mistrovstvím světa, ale je pro mě nemyslitelné, abych musel kvůli přístupu k tréninku zvedat hlas na Michala Teplého, který byl jako junior pozván na sraz národního týmu," prohlásil Pešán.

Dokonce s trenérem dvacítky Karlem Mlejnkem uvažovali o vyřazení hráče z týmu. "To jsou situace, které soupeři, co jsou o tolik před námi, vůbec neřeší. Oni neřeší přístup, ale to, do jakého systému hráče dát. My naproti tomu řešíme spoustu věcí okolo," konstatoval kouč.

Věří, že Teplý, jenž v dubnu podepsal nováčkovský kontrakt s Chicagem, se poučí. "Doufám, že to pro něj byla ostuda a doufám, že to pro něho bude ostuda, když si přečte, co jsem řekl. Byl jsem v šoku, jak ti hráči v tréninku vypadají a jak k němu přistupují. Pozor, nebyli to všichni. S něčím takovým ale nemůže Karel Mlejnek cokoliv dělat, s tím nelze konkurovat Kanadě či Americe," konstatoval Pešán.

"Můžeme nastudovat světové trendy, přispět finančně i metodicky, což se děje několik posledních let velmi výrazně, a metodické materiály mají trenéři v té nejšpičkovější podobě. Vážnost té situace však leží na bedrech klubů," uvedl kouč. "Doba, kdy jsme se snažili přemlouvat a přesvědčovat, ta už končí. Už musíme daleko víc používat tvrdší nástroje."

Ke zkvalitnění mělo přispět několik kroků, které byly naplánovány před touto sezonou. "Počet akademii by byl už v této sezoně výrazně zredukován, stejně tak i počet týmů juniorské ligy akademií. Jsou i zostřené podmínky pro udržení statusu akademie. "Bohužel situace s covidem nepřeje tomu, abychom do klubů na pokraji života a smrti udeřili redukčním mechanismem. K té redukci akademií ale dojde. Jestli se rozběhne sezona, jak by měla, dojde k redukci juniorské extraligy. A chystáme změny soutěží napříč celým systémem a věkovými kategoriemi," řekl Pešán.

Vadí mu, že mladí hráči nemají větší prostor v extralize a kluby s nimi v tomto ohledu dostatečně nepracují. "Přesto ale dokonce někteří odmítali nástup do Litoměřic jako do projektu, který je asi pod jejich úroveň. Jestli je pro ně pak lepší osm minut v extralize… Tady panuje velký nesoulad mezi hráčem, klubem, rodičem a agentem na jedné straně a třeba konkrétně mým názorem na straně druhé," řekl Pešán.

Jediné české vítězství nad silným soupeřem Češi zaznamenali proti Rusku: