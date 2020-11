Česko - Rusko 0:0. Osm debutů v národním týmu, mezi třemi tyčemi startuje Pařík

Rusko

Ruský výběr můžeme bez jakéhokoliv přehánění označit za největší překvapení turnaje. Vedení mužstva vzbudilo velkou vlnu nevole, když oznámilo, že do Finska přiletí s výběrem do dvaceti let. Kvůli koronavirové pandemii byla totiž příprava mladých hráčů, kteří se chystají na nadcházející mistrovství světa, značně limitována. Hovořilo se o degradaci turnaje, mladí Rusové ale hned v úvodním duelu ukázali, že na tuto úroveň mají! Domácí výběr porazili vysoko 6:2 a ve včerejším zápase si poradili i se Švédskem. Sborná inkasovala až v 56. minutě, stihla ale ještě vyrovnat a v samostatných nájezdech si vystřelila bod navíc. Před rozhodujícím duelem tak na Česko ztrácí pouhý jeden bod.