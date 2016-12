Čeští mladíci neudrželi vedení a s Dánskem na MS vyválčili jen bod

před 58 minutami

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let vyválčila na mistrovství světa s Dánskem pouze bod, když prohrála v prodloužení 2:3. Ještě šest minut před koncem vedli 2:1. Po třech zápasech jsou tak svěřenci Jakuba Petra v tabulce na třetím místě.

Montreal - Čeští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v základní skupině A v Montrealu druhou těsnou porážku, když podlehli Dánsku 2:3 v prodloužení, přestože v utkání dvakrát vedli. Na kontě mají svěřenci kouče Jakuba Petra pět bodů, ale na jistotu postupu do čtvrtfinále a zároveň i setrvání mezi elitou si musí ještě počkat. Pomoci jim však mohou už výsledky nejbližších utkání skupiny.

Dánové, kteří si po úvodní vysoké prohře se Švédy 1:6 spravili chuť s obhájci titulu Finy (3:2), byli blízko vedení v šesté minutě, kdy gólmana Vladaře při jeho premiéře na turnaji zachránila horní tyč. Na konci osmé minuty šli Češi do vedení, jež jim přihrála přezkoumaná situace na videu, při níž si sudí ověřili, že Nečas dotlačil kotouč za brankovou čáru.

Ve 13. minutě mohl po velké chybě v útočném pásmu vyrovnat Blichfeld, jenž uháněl sám přes celé kluziště na Vladaře, úspěšnou koncovku ale vymyslet nedokázal. Chvilku poté dostal puk do branky Jašek, jenže v rozporu s pravidly ho za čáru kopl bruslí.

Seveřané ve druhé třetině o něco zvýšili tempo, české mladíky dokonce přestříleli a začali je dostávat do problémů. Blichfeld zařídil ve 29. minutě vyrovnání přesnou ranou z kruhu pro vhazování. Na to odpověděl již po necelých dvou minutách Hronek, když se neunáhlil se střelou a parádně zacílil. Ale na Dánech bylo patrné, že cítí velkou šanci na body.

A těch se nakonec i dočkali. Kurovský na startu třetího dějství nedokázal trefit odkrytou branku, Dánové pak přežili bez úhony i závar ve svém brankovišti, a když pak česká obrana zapomněla na Kraga, ten v polovině 54. minuty pohodlně vyrovnal.

Skrumáže před oběma brankáři rozhodnutí nepřinesly, stejně jako v předchozím duelu českého výběru se Švýcarskem se tak rozhodovalo až v prodloužení. Trvalo jen o něco déle než to předešlé a mělo stejně hořký konec: From našlápl, dlouhou kličkou se dostal v situaci jeden na jednoho přes kapitána Hronka a bekhendem prostřelil Vladaře.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina A (Montreal):

Dánsko - ČR 3:2 v prodloužení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Blichfeld (Boysen, Larsen), 54. Krag (Blichfeld), 61. From (Krag) - 8. Nečas (A. Musil), 31. Hronek (Suchý). Rozhodčí: Sheva (USA), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Palej (Rus.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4536.

Sestava ČR: Vladař - Hrdinka, Hronek, Kalina, Zbořil, D. Krenželok, Vála - D. Kaše, M. Špaček, Kurovský - Jašek, F. Chlapík, Koblížek - A. Musil, Nečas, Š. Stránský - Suchý, Šoustal, K. Reichel. Trenéři: Jakub Petr, Jiří Dopita a Petr Svoboda.

