Hokejová dvacítka bere senzační stříbro. Kanaďané rozhodli finále až v prodloužení

Přední světový choreograf Alexej Ratmanskij se od srpna stane rezidenčním umělcem Newyorského městského baletu. Oznámil to deník New York Times. Petrohradský rodák posledních 13 let působil u Amerického baletního divadla, rovněž sídlícího v New Yorku. "Potřeboval jsem změnu. Newyorský městský balet mi otevře další dveře," zdůvodňuje přestup čtyřiapadesátiletý Ratmanskij.

Smlouvu má na pět let, v každé sezoně připraví alespoň jednu novinku. "Jde mu o to, aby se každý tanečník maximálně položil do každé role, do každého představení. O to tady usilujeme všichni," doplňuje Jonathan Stafford, umělecký ředitel souboru.

Newyorský městský balet v roce 1948 založili choreograf George Balanchine a impresário Lincoln Kirstein, k nimž se záhy přidal slavný tanečník Jerome Robbins. Na tuto tradici se nyní Ratmanskij pokusí navázat v době, kdy se soubor připravuje na oslavy 75. výročí a stále se zotavuje z pandemického výpadku tržeb.