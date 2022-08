Obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3, začne fungovat v ledna 2025. Stát zprovozní oba úseky najednou. Stavba se prodraží nejméně o 100 milionů korun. Ve čtvrtek to řekli ministr dopravy Martin Kupka a jihočeský hejtman Martin Kuba (oba ODS). Úsek s tunelem Pohůrka bude hotový jako druhý v pořadí. Stavba nabrala zpoždění, protože silničáři museli změnit kvůli spodní vodě technologii při stavbě tunelu.

"Počátkem letošního roku se podařilo rozhýbat práce. Stavební firmy tam mají v souvislosti s rostoucími cenami materiálů velké komplikace," řekl ministr. Inflační doložku smlouvy neobsahují, cena vzrostla, protože firmy měnily technologii, jak tunel postavit. Konečná cifra, o niž se stavba prodraží, není jasná.

Kuba inicioval jednání, aby se "extrémně" urychlila stavba tunelu. Jinak by se podle něj stalo, že lidé by přijeli do Budějovic po dálnici a ve městě z ní museli sjet. "To by znamenalo, že by se celá doprava musela stahovat do centra, a to je pro nás naprosto nepřijatelné," řekl hejtman.