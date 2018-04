Do přípravy hokejistů se zapojí i brankář Rittich, dvě posily ze zámoří zdržela sněhová bouře

před 1 hodinou

Výběr Josefa Jandače kosí zranění, útočník David Kaše má dokonce zlomený prst a o šampionát nejspíš přijde.

Pardubice - Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač zahrnul do nominace na nadcházející turnaj Carlson Hockey Games v Pardubicích 34 hráčů. Nově pozval obránce Martina Pláňka s Filipem Pavlíkem z Hradce Králové.

V týmu pro třetí díl Euro Hockey Tour jsou již i zámořské posily do útoku Dmitrij Jaškin ze St. Louis a Filip Zadina, který oblékal dres Halifaxu v juniorské lize QMJHL. V úterý se do přípravy národního týmu zapojí i brankář David Rittich z Calgary.

Z mužstva, které odehrálo poslední dvě utkání Euro Hockey Challenge ve Francii, chybí kvůli zlomenině prstu útočník David Kaše. Naopak vedle královéhradeckých a zámořských posil přibyli bek Adam Polášek a útočníci Roman Červenka, Roman Horák a Dominik Kubalík, kteří měli volno.

Zdravotní důvody neumožňují v Pardubicích nastoupit zadákům Vojtěchu Mozíkovi s Ondřejem Vitáskem. K týmu se dnes přidal i dříve nominovaný gólman Pavel Francouz, jehož trenéři nechali odpočinout po sezoně v Kontinentální lize.

"Avizovali jsme, že budeme držet větší počet hráčů s ohledem na větší počet přípravných utkání a dva turnaje, které jsou nyní před námi proti těžkým soupeřům. Chceme rozložit náročnost těch utkání do více hráčů. Trošičku nám dělají problém zranění u některých hráčů, ale zároveň sledujeme i vývoj v zámoří a ve finále extraligy, abychom tým případně doplnili," řekl Jandač na dnešní tiskové konferenci v Pardubicích.

Nominováni jsou tři brankáři, 11 obránců a 20 útočníků, na soupisce pro turnaj je přitom možné mít pouze třicítku hráčů. "Z toho vyplývá, že čtyři hráči nám vypadnou, ale na zúženou nominaci je ještě brzy. Máme samozřejmě nějakou představu, ale bude záležet i na zdravotním stavu," uvedl kouč.

Právě zdravotní problémy některých členů nominace ho trápí čím dál víc. Zejména v případě Mozíka s Vitáskem. "Vitásek byl na vyšetření u fyzioterapeuta Pavla Koláře a ten jeho nález zabere 10 dní léčení, ale možná i více. Možná ho nebudeme moci vůbec využít. Minimálně tohoto turnaje se nezúčastní, možná ani příštího. U Mozíka je to podobné - léčí se, šance na návrat existuje, ale optimisté moc nejsme," připustil Jandač.

Polášek má stále problémy se zraněním ze zápasu se Švýcarskem v Příbrami. "Ten stav se výrazně zlepšil, ale vidíme, zda to bude na nastoupení k zápasu. I proto jsme rozšířili obranné řady o Pláňka s Pavlíkem," doplnil Jandač.

Nijak příznivá není ani diagnóza u Davida Kašeho, jenž v každém ze zápasů ve Francii skóroval. "Deset minut před koncem posledního utkání dostal hokejkou přes prst a má tam něco zlomeného. Domluvili jsme se, že se bude připravovat. Příští týden půjde znovu na rentgen, případně bychom zkusili udělat nějakou dlahu. Buď to půjde, nebo ne. Docela nás to mrzí, protože vypadal velmi dobře a měl by velké šance jet na MS," řekl Jandač.

Potíže se zápěstím má zkušený Michal Řepík. "Zranění se nám bohužel kupí, ale v jeho případě by snad nemělo jít o nic vážného," uvedl trenér.

S týmem už jsou Jaškin a Filip Chytil z New York Rangers, zatím se čeká na Filipa Chlapíka, jehož se Zadinou zdržela sněhová bouře v Torontu. Zadina přesto dorazil již dnes. V pátek dorazí Martin Frk z Detroitu, který je i mezi nominovanými na turnaj. "Uvidíme, jestli o víkendu zasáhne do nějakého utkání, to ještě nedokážu v tuto chvíli říct," podotkl Jandač. Další ofenzivní posily Radka Faksy z Dallasu se budou s jistotou týkat až Švédské hry příští týden.

Šanci ukázat se na Švédských hrách dostane i pětadvacetiletý Rittich, jenž byl v nominaci již v prosinci 2015 před turnajem Channel One Cup, ale na reprezentační debut zatím čeká. I když zámořskou sezonu, jež pro Flames skončila se základní částí, dokončoval na farmě ve Stocktonu, dlouho patřil do prvního týmu Calgary a zasáhl do 21 utkání NHL.

"Připojí se v úterý večer, do Carlson Hockey Games nezasáhne, ale počítáme s tím, že dostane prostor příští týden na Švédských hrách," uvedl Jandač.

Na domácí turnaj se zatím prodalo zhruba 60 procent vstupenek, zbývající lístky jsou stále k dispozici.