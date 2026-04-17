Debutant Brízgala pomohl i napodruhé porazit v přípravě Němce

Čeští hokejisté porazili v Karlových Varech v přípravě na květnové mistrovství světa Německo i v dnešní odvetě. Na čtvrteční výhru 5:3 navázali vítězstvím 4:1.
Dvoubrankový náskok získali týmu Radima Rulíka už v první desetiminutovce Jaromír Pytlík a Daniel Voženílek. Na 4:0 pak zvýšili Jakub Flek a Matyáš Kantner.
Gólmana Adama Brízgalu, který odchytal první utkání v reprezentačním A-týmu, připravil o čisté konto až v čase 57:42 Daniel Fischbuch. Češi porazili Německo po desáté za sebou.
Další přípravný kemp čeká národní tým v příštím týdnu v Jihlavě, kde se hráči opět sejdou v pondělí. Vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odveta o den později v Jihlavě (17:00).
Přípravný hokejový zápas v Karlových Varech:
Česko - Německo 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 2. J. Pytlík (Cibulka, R. Pavlík), 10. D. Voženílek (Tomášek, F. Král), 27. Flek (D. Voženílek, Ticháček), 41. Kantner - 58. Fischbuch (Brunnhuber, Preto). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5280.
Česko: Brízgala - Ticháček, Pyrochta, M. Jandus, T. Galvas, Zábranský, Cibulka, Ščotka, F. Král - Flek, Tomášek, D. Voženílek - Kantner, Filip, D. Kubalík - J. Pytlík, Černoch, R. Pavlík - Měchura, Konečný, M. Marcel. Trenér: Rulík.
Německo: Jenike - Hüttl, Preto, Karrer, M. Weber, Pilu, Klein, Bettahar, Dziambor - Fleischer, Loibl, Hede - Fischbuch, Dove-McFalls, Blank - J. Krauss, Chrobot, P. Krauss - Krämmer, Brunnhuber, Heigl. Trenér: Kreis.
ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza BBC
Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
Překvapivé hodnocení vlivného politika. Ukrajina v nejsilnější pozici, má tři scénáře
Postavení Ukrajiny na bojišti se výrazně zlepšilo, ruské ztráty narůstají a Kyjev provádí stále více úderů hluboko za nepřátelskými liniemi. Zkraje týdne to ve Washingtonu uvedl finský prezident Alexander Stubb. Ten je velkým obhájcem Ukrajiny a jedním z mála státníků, kterým naslouchá americký prezident. Stubb totiž dobře hraje Trumpův oblíbený sport – golf. Stubb také načrtnul tři scénáře války.
ŽIVĚ Teherán souhlasí s pozastavením jaderného programu a uran se převeze do USA, řekl Trump. Írán to popírá
Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od USA neobdrží žádné zmražené finanční prostředky. Podle agentury Reuters Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do USA. Írán to už dříve popřel.
Evropští lídři ocenili otevření Hormuzského průlivu. Brzy tam vyšlou mírovou misi
Vrcholní představitelé Francie, Británie, Německa či Itálie uvítali plné otevření Hormuzského průlivu. Řekli to v pátek na tiskové konferenci po jednání států ochotných se podílet na mírové misi v této úžině. Francouzský prezident Emmanuel Macron konání operace zároveň potvrdil. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Írán, aby upustil od plánů vybírat poplatky za proplutí průlivem.