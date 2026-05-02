Chystá se bomba? Hvězdný Pastrňák se vyjádřil k účasti na světovém šampionátu

Útočník David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na MS. Podle manažera týmu Jiřího Šlégra se rozhodne do týdne.
Sprint F1 v Miami ovládli jezdci McLarenu, vyhrál Norris před Piastrim
Sprint na Velké ceně Miami formule 1 ovládli jezdci týmu McLaren. Zvítězil úřadující mistr světa Brit Lando Norris o 3,766 sekundy před Australanem Oscarem Piastrim. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari. Dnešní program bude pokračovat od 22:00 SELČ kvalifikací na nedělní závod.
ŽIVĚ Liberec - Slavia 1:2. Komplikace pro favorita, Severočeši už mohli vyrovnat
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Slovanem Liberec a Slavií Praha.
Čeští hokejisté v přípravě na MS poprvé neuspěli, prohráli se Švédy 2:4
Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po pěti výhrách poprvé neuspěli. V druhém utkání na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) podlehli Švédům 2:4 poté, co třetí třetinu se suverény této sezony Euro Hockey Tour prohráli 1:3.
Rakouská policie zadržela muže, kterého spojuje s otravou dětských výživ
Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland.
To se jen tak nevidí. Šílený den Součka a jeho party, Kladiváři jsou zpět v průšvihu
Fotbalisté West Hamu United s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v londýnském derby na hřišti Brentfordu jasně 0:3 a dostali tvrdou ránu v boji o záchranu v Premier League. V utkání měli řadu velkých šancí, třikrát trefili brankovou konstrukci a gól jim odvolal VAR kvůli miniaturnímu ofsajdu.