Čeští hokejisté v přípravě na MS poprvé neuspěli, prohráli se Švédy 2:4

Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po pěti výhrách poprvé neuspěli. V druhém utkání na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) podlehli Švédům 2:4 poté, co třetí třetinu se suverény této sezony Euro Hockey Tour prohráli 1:3.
Branky vstřelili Jaroslav Chmelař, jenž ve 35. minutě vyrovnal svým prvním reprezentačním gólem na 1:1, a Adam Klapka, který trefou v závěru zápasu stanovil konečné skóre. Debut v národním týmu si odbyli gólman Jiří Patera a útočník Petr Sikora.
Poslední zápas na domácí akci série EHT v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo.
Od Kempného převzal kapitánské "céčko" Tomášek, do sestavy naskočili beci Král a Zábranský, v útoku vedle Sikory také Marcel, Beránek a Černoch. Mimo hru zůstal zraněný Hronek, odpočívali bek Tomáš Galvas a duo útočníků Kubalík, Kantner. Filip byl připravený na pozici třináctého útočníka.
Hned po 113 sekundách Češi špatně vystřídali a museli do čtyř. V přesilovce měl obrovskou šanci Frondell, jeho dělovka z kruhu bez přípravy na odkrytou branku ale prosvištěla vedle Paterovy pravé tyčky.
V šesté minutě už se ale Švédové radovali. Na vlastní modré čáře vyrazil k sólové akci osamocený Stenberg, a když byl těsně za kruhy, prostřelil Pateru dobře umístěnou ranou pod lapačku.
Ve 13. minutě pálil od modré čáry nebezpečně Cibulka, gólman Hellberg ale hřbetem lapačky vytěsnil kotouč nad horní tyčku. Vzápětí byl ve slibné šanci Ticháček, v dobré pozici ale netrefil ideálně puk.
Velkou příležitost na vyrovnání měl při první dnešní přesilovce národního týmu Beránek, při snaze o přehození Hellbergova betonu mu ale puk sklouzl z čepele. Ticháčkovu tečovanou ránu od modré čáry švédský gólman na poslední chvíli vykopl.
Hellberg pak ve druhé třetině vyhrál i druhý minisouboj s Ticháčkem, zakončením z křídla ho ve 27. minutě prověřil Beránek. Před polovinou zápasu připravil Petersson velkou šanci Öhgrenovi, Patera ho ale vychytal. Záhy se krásně proháčkoval Heed a těsně minul.
Ve 33. minutě chyboval na útočné modré čáře Pyrochta, Silfverberg vzal koncovku přečíslení dvou na jednoho na sebe, Pateru ale neprostřelil. O chvíli později se zaskvěl Chmelař, když si sklepl ze vzduchu přihrávku od Melovského, přes Hägga se protlačil k puku a pověsil ho do horního rohu branky - 1:1.
Ještě do přestávky mohl český výběr dokonat obrat, když Pavlík místo střely z dobré pozice posunul kotouč ještě o něco lépe postavenému Sikorovi, tomu však sebral možnost osladit si debut gólem Hellberg.
V úvodu třetího dějství se několikrát vyznamenali oba gólmani. Ve 44. minutě nevyužil dobrou šanci Chmelař. Ve 49. minutě si ale vzali vedení zpět Seveřané. Čeští hráči nechali před Paterou zcela volného Hedqvista, jenž protečoval Brännströmovu dokonalou nabídku, a český gólman neměl šanci zareagovat.
V 53. minutě Švédové sestavu domácích zcela rozebrali a Björck přidal do prázdné branky další zásah. Uběhlo navíc jen 80 sekund a Seveřané po další parádní souhře zvýšili zásluhou Brännströma už na 4:1.
Češi mohli ještě vykřesat naději na zvrat, přesilovku ale nevyužili. Zraněného Pateru pak na závěr zápasu nahradil Kváča. V čase 59:34 ukázal důraz na brankovišti Klapka a snížil.
Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích, součást Euro Hockey Tour:
Česko - Švédsko 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 35. Chmelař (Melovský, F. Král), 60. Klapka (Melovský) - 6. Stenberg (J. Persson, J. Larsson), 49. Hedqvist (Brännström, Niederbach), 53. Björck (L. Karlsson, Stenberg), 54. Brännström (Petersson, J. Persson). Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Štolc (SR) - Zíka, Šimánek (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 5694.
Česko: Patera (59. Kváča) - Cibulka, Kempný, Ščotka, Ticháček, Pyrochta, M. Jandus, F. Král, Zábranský - Flek, Tomášek, D. Voženílek - O. Beránek, Černoch, Kunc - Chmelař, Melovský, Klapka - R. Pavlík, P. Sikora, M. Marcel. Trenér: Rulík.
Švédsko: Hellberg - J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne - L. Karlsson, Björck, Stenberg - Sylvegard, Henriksson, Hedqvist - Petersson, Frondell, Öhgren - Silfverberg, Niederbach, J. Berglund. Trenér: Hallam.
Tabulka turnaje:
1.
Švédsko
2
2
0
0
0
12:3
6
2.
Finsko
2
1
0
0
1
7:6
3
3.
Česko
2
1
0
0
1
5:6
3
4.
Švýcarsko
2
0
0
0
2
4:13
0
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
8
7
1
0
0
39:13
23
2.
Česko
8
4
0
0
4
20:22
12
3.
Finsko
8
2
1
0
5
21:25
8
4.
Švýcarsko
8
1
0
2
5
18:38
5
