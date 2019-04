Těžký šok na úvod. Hokejoví mladíci prohráli na mistrovství světa s Běloruskem 3:4

před 8 minutami

Krutě nevydařený vstup do mistrovství světa hráčů do 18 let mají za sebou čeští hokejisté. Na šampionátu ve Švédsku podlehl tým trenéra Aloise Hadamczika Bělorusku 3:4 a notně si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále.

Pro svěřence známého kouče začalo utkání nejhůře, jak mohlo. Češi totiž inkasovali gól už po pouhých dvanácti vteřinách, kdy otevřel skóre Jevgenij Oxentjuk. Druhý gól přidal v 18. minutě Vladislav Koljačonok, když využil přesilovku vteřinu před jejím skončením. Zkraje druhého dějství se v početní výhodě dočkali také Češi a Martin Haš snížil, o tři minuty později Jan Mlčák dokonce vyrovnal. Kdo čekal, že favorit převezme režii zápasu do svých rukou, byl zklamán. Tři vteřiny po skončení další přesilovky vrátil Bělorusům vedení Jegor Bujalski a ještě před druhou sirénou odskočil soupeř znovu na rozdíl dvou tref, když další nedisciplinovanost českých hráčů potrestal tentokrát osm vteřin před skončením přesilovky Ignat Bělov. Do třetí periody vystřídali Češi brankáře, Jana Bednáře nahradil Lukáš Pařík. Gól naděje vykřesal v 52. minutě Filip Koffer, jenže alespoň k vyrovnání už nevedla ani závěrečná power play.

autor: Sport | před 8 minutami