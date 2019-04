Mladíci dávají zapomenout na úvodní fiasko, po Švýcarsku zdolali na MS i Finsko

před 1 hodinou

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 18 let ve švédské Umee obhájce zlata Finy 4:2. Přes úvodní porážku s Běloruskem (3:4) si tak i díky sobotní výhře nad Švýcary (8:2) zajistili postup do čtvrtfinále. Vítězný gól dal Matěj Toman, dvěma zásahy se blýskl Filip Koffer.

Češi skvěle vstoupili do utkání a po 37 sekundách vedli díky podařené kombinaci v přečíslení tří na jednoho. Souhru s Mužíkem a Přikrylem zakončil u levé tyče do odkryté branky Lang. Vzápětí měli další šance Peterek a Teplý. Finové se potom ubránili při Hirvonenově trestu a během Langova vyloučení v polovině úvodního dějství kryl Pařík šanci Aatua Rätyho. O chvíli později už při plném počtu hráčů na ledě ztroskotal na Piiroinenovi dvakrát Teplý. Ve 12. minutě při Miettinenově šanci zastoupil Paříka na brankové čáře Volráb. V závěru úvodní části pomohla českému týmu po Heinolově střele tyč. Další možnosti Finů na vyrovnání měli v 28. minutě Räsänen a Aku Räty, který v další šanci o minutu později ztroskotal na betonu skvěle chytajícího Paříka. Následovala přesilovka Seveřanů, v níž Pařík sice dokázal vyrazit nebezpečnou ránu, kterou na něho vyslal z kruhu Aatu Räty, ale Puistola z otočky už ho prostřelil. Vrátit vedení na stranu Čechů mohl Myšák, který se dostal do sólového úniku, jenže při zakončení trefil jen rameno gólmana Piiroinena. Netrvalo však dlouho a Hadamczikův mohl znovu slavit. Proti pravidlům se provinil Petman a zpět do hry ho poslal už po 26 vteřinách Koffer. V závěru druhé části zazvonila na obou stranách branková konstrukce - za Paříkem ji orazítkoval Hatakka, Piiroinen měl štěstí po Barinkově pokusu. V 43. minutě vytáhl další výborný zákrok Pařík, když schoval do lapačky Miettinenovu ránu. Chvilku poté se strážce české branky vyznamenal i proti Petmanovi. Chvilku klidu Paříkovi nezajistil ani Saarelův faul, neboť v oslabení napálil Pärssinen opět tyč. A Finy to muselo mrzet o to více v 50. minutě, kdy je dobrým napadáním obrali čeští mladíci o puk, Peterek tváří v tvář Piiroinenovi předložil puk Tomanovi, jemuž stačilo trefit odkrytou branku. Následoval oddechový čas české střídačky. V 58. minutě zachránila Paříka znovu branková konstrukce, na druhé straně trefil čtvrtfinálovou jistotu svým druhým dnešním gólem Koffer. Hatakkovo snížení už nemohlo sebrat Čechům vítěznou radost. Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Umee (Švédsko): Skupina A: Česko - Finsko 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Branky a nahrávky: 1. Lang (Přikryl, Mužík), 34. Koffer (Barinka, Myšák), 50. Toman (Peterek, Teplý), 59. Koffer (Mlčák, Barinka) - 29. Puistola (Aatu Räty, Heinola), 60. Hatakka. Rozhodčí: Linde (Švéd.), Tscherrig (Švýc.) - Kilian (Nor.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:8, navíc Hirvonen (Fin.) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 416. Sestava Česka: Pařík - Kubíček, Kučeřík, Mlčák, Haš, A. Rutar, Volráb, Žůrek - F. Přikryl, Lang, Mužík - Raška II, Barinka, Myšák - Teplý, Toman, Peterek - Najman, Koffer, Rychlovský - Pšenička. Trenéři: Alois Hadamczik, Radek Bělohlav a Marek Židlický. 1. Kanada 2 2 0 0 0 12:7 6 2. Bělorusko 2 2 0 0 0 8:6 6 3. Česko 3 2 0 0 1 15:8 6 4. Finsko 3 0 0 0 3 8:13 0 5. Švýcarsko 2 0 0 0 2 6:15 0

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou