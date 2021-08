Olympiáda je povinnost, říká bývalý kouč. Za ženský hokej se bil, ale často marně

Tři utkání, tři vítězství. České hokejistky zatím proplouvají svou skupinou na mistrovství světa v Kanadě na výbornou, ale bývalý trenér národního týmu Petr Novák možnou euforii krotí. Ví, že klíčová utkání teprve přijdou, a dosavadní výhry byly podle něj povinností. Stejně jako postup na olympiádu z listopadové kvalifikace v Chomutově.

Češky jsou na odloženém mistrovství světa v Kanadě nasazené do výkonnostně slabší skupiny B, odkud do čtvrtfinále proti týmům z "áčka" postupují tři z pěti družstev.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny si postup zajistily již po třech zápasech a výhrách 6:1 nad Dánskem, 4:2 nad Maďarskem a 4:0 nad Japonskem. Zatímco po duelu s Maďarkami nebyl kouč s předvedenou hrou vůbec spokojen, po utkání s Japonkami mluvil o účinné lekci.

"Měli jsme velký mítink, který nebyl moc pozitivní. Šli jsme hluboko a nebylo to příjemné, ale holky zareagovaly dobře," citoval Pacinova slova server Hokej.cz. "Rozhodně jsme nabyly větší sebevědomí. Takový zápas jsme potřebovaly," hlásila dvoubodová Noemi Neubauerová.

Bývalý kouč národního týmu Petr Novák, jenž Češky na posledním MS před dvěma lety dovedl k šestému místu, se ale drží při zemi. "Ty tři výhry byly docela samozřejmé. Výsledky napovídají tomu, že skupinu musíme vyhrát. Nedostat se do čtvrtfinále by byla ostuda, postoupit naopak není žádný zázrak," upozorňuje.

"Je fajn, že holky třikrát vyhrály a s Japonskem hrály hezky, ale letošní MS bez Švédek, které se už druhým rokem nemohou vrátit zpět, protože se nehrálo, je nejslabší, jaké kdy bylo," pokračuje Novák.

Akce Terezy Vanišové a Noemi Neubauerové proti Japonsku:

Vyhrát skupinu B, k čemuž bude pravděpodobně ještě potřeba v noci ze středy na čtvrtek zdolat Německo, je podle něj povinností. Následně by se Češky měly ve čtvrtfinále pokusit o překvapení proti třetímu týmu skupiny A. Tím by podle očekávání měly být Finky.

Pokud by Pacinův výběr ve čtvrtfinále neuspěl, bojoval by alespoň o páté místo, které by mělo pro příští MS zaručit nasazení do silnější skupiny A. "Šampionát je letos velmi důležitý, dá se získat mnoho bodů do žebříčku IIHF, podle něhož se nasazuje i na olympiádu," připomíná Novák.

Češky čeká olympijská kvalifikace v listopadu, z čtyřčlenné skupiny s Maďarskem, Norskem a dosud neznámým třetím soupeřem postoupí do Pekingu vítěz. Pokud ovšem národní výběr zazáří už v Kanadě, příště by olympijskou kvalifikaci absolvovat vůbec nemusel.

"Proto mě zarazilo, když jsem někde zaslechl, že MS je pro tým příprava na kvalifikaci. Vždyť v té hrají holky vlastně jen s Maďarkami, další dvě družstva jsou o dost slabší," navazuje Novák na předchozí myšlenku. "Kvalifikaci na domácím ledě musíme zvládnout," dodává.

Premiérový postup na turnaj pod pěti kruhy by ženskému hokeji v Česku nepochybně prospěl. "Ženy si zaslouží větší pozornost. Čtvrtfinále MS by snad v sobotu mohli zařadit do televizního vysílání," přeje si Novák.

"Ženský hokej u nás moc lidí nesleduje, moc lidí to nezajímá. Bohužel ani ty, kteří by se o to měli starat. Připadá mi, že začali až ve chvíli, kdy bylo jasné, že se o olympiádu popereme s Maďarkami. Dříve byly podmínky horší," tvrdí trenér, který vedl reprezentaci v letech 2018 až 2020.

Alena Mills vede s bilancí 4+1 produktivitu šampionátu:

"Zkoušel jsem se za ženský hokej bít, co to šlo, ale nade mnou byli další lidi, od kterých jsem poslouchal, že tohle nejde a támhleto nepůjde. Je škoda, že na ženy se nedává podle mě ani deset procent z celkového obnosu peněz, které jdou u nás do hokeje," lituje bývalý kouč mužů pražské Slavie nebo Mladé Boleslavi.

Vloni v létě byl u kormidla žen nahrazen Tomášem Pacinou, jenž dlouhá léta působil v Kanadě a ženskému hokeji se věnuje více než dvacet let.

"Teď to najednou jde. Zdá se, že věci, u kterých jsem slyšel, že nejdou, jsou nyní automatické. Nevím, kde byla chyba," krčí Novák rameny.

"Třeba jsme jeli na mezinárodní turnaj a nemohli jsme si vzít trenéra brankářek. Místo dámského oblečení měly holky pánské. Ano, některé věci vypadají jako maličkosti, ale chvílemi mi přišlo, že pro nás nikdo nechce nic udělat," doplňuje současný kouč mládeže v Černošicích.

Přestože byl vloni zklamaný, že nepokračuje u žen ani jako Pacinův asistent, reprezentaci nadále drží palce. "Dospěla nám generace hráček, které hrají hodně v zahraničí. Máme talentované mladé holky. Šance na úspěch teď není malá," věří bratr slávistické legendy Jana Nováka.

Závěrečné utkání ve skupině odehrají Češky na MS v Calgary v noci ze středy na čtvrtek proti Němkám, boj o historický postup do semifinále je čeká v sobotu.