Český finiš přišel pozdě. Mladíci dostali od Američanů za dvě třetiny šest gólů

Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu USA 4:6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2:6, ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale o obrat už potom usilovali marně.
Česká osmnáctka odehrála v přípravě na prestižní akci tři zápasy a ani jednou neinkasovala. Po dvou výhrách nad Švýcary deklasovala v generálce Kanadu 6:0.
Američany, kteří loni, kdy se hrálo v Brně a Trenčíně, turnaj vyhráli, však pustili v první třetině do dvoubrankového náskoku. V 19. minutě snížil v přesilovce Kachlíř.
O osudu zápasu rozhodl nástup do druhé části. Hned po 17 vteřinách zvýšil Burcar, když se prosadil v oslabení.
Na začátku 25. minuty vyhnal Rooney na střídačku gólmana Martínka. Jeho náhradník Štěpánek však inkasoval už po 24 sekundách a Američané vedli 5:1. Na Gombárovo snížení pak odpověděl v přesilovce Burcar.
Ve třetí dvacetiminutovce se prosadili ještě podruhé Kachlíř a po něm Němec. Američané kvůli tomu sáhli v polovině třetiny po oddechovém času, ale náskok uhájili. Do konce zápasu se skóre nezměnilo ani přes dlouhou hru národního týmu bez gólmana.
Druhý zápas čeká Nedvědův výběr hned v úterý, rovněž od 21:00 SELČ proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny B je Finsko. Se Seveřany se čeští mladíci utkají ve středu od 23:00.
Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu:
Skupina B:
Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)
Branky: 19. a 49. Kachlíř, 26. Gombár, 51. A. Němec - 14., 21. a 35. Burcar, 10. Cullen, 25. Rooney, 25. Grubb.
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