Jediným světlým bodem byl Dostál, kritizují se Češi. Podle Varadi chyběl krůček

před 36 minutami

Vše při starém. Česká dvacítka nezopakovala rok staré vzedmutí a potřinácté za posledních čtrnáct let vypadla ve čtvrtfinále mistrovství světa. Spojeným státům podlehla 1:3. "Nebudeme si nic nalhávat. Ti, na kterých měla hra stát, zklamali," prohlásil útočník Martin Kaut.

Ještě než v noci na čtvrtek zazněl úvodní hvizd, okouzlil Čechy překvapivý postup Švýcarů přes Švédsko.

"Říkali jsme si, že když můžou oni, tak proč ne my," prozradil Kaut.

Jenže zatímco Švýcaři hráli se severským favoritem zcela vyrovnanou partii, Češi byli proti USA pod tlakem. Značnou část čtvrtfinále sice ztráceli jediný gól, ovšem dovolovali soupeři spoustu šancí.

"Dosty (brankář Lukáš Dostál, pozn. red.) měl 40 zákroků. A my vystřelili asi dvacetkrát," podotkl Kaut. "Všude se psalo, jak máme ofenzivní esa, ale ta svůj účel nesplnila."

Přesný poměr střel je 19:41. "Ale dlouho to bylo jen 0:2, další akce jsme přečkali," řekl Dostál. "I když ten jejich tlak byl místy opravdu obrovský. Se svým výkonem jsem spokojený. Ale převládá zklamání."

Maskovaný muž z líhně Komety byl na turnaji nejužitečnějším hráčem Česka, procentuální úspěšnost zákroků vyšponoval na číslo 95,7. "Chytal neuvěřitelně. Nebýt jeho, mohlo vše vypadat ještě úplně jinak," chválil parťáka útočník Jakub Lauko.

Narážel na fakt, že česká hra vyloženě závisela na výkonu gólmana, protože útok nikomu kromě Dánska nedal víc než jeden gól. A to měl být největší zbraní.

Zklamali především tahouni z farmářské AHL. Kaut měl čtyři body (3+1), kapitán Martin Nečas také (1+3) a Filip Zadina jeden (0+1). Většinu šampionátu nenastupovali spolu, Václav Varaďa je definitivně dal dohromady až před čtvrtfinále. "Chtěli jsme, aby se zase adaptovali na juniorský hokej. Aby zvedli své spoluhráče," vysvětloval rozdělení hvězd český kouč.

Místo toho se trápili stejně jako většina mužstva.

"Ve čtvrtfinále jim to nevyšlo. A my jsme ty góly potřebovali," dodal Varaďa. "Celou dobu jsme přemýšleli, jak klukům pomoci. Když vezmu Filipa, někdy byl hodně vidět, jindy si to ale komplikoval individuálními činnostmi, které hru zpomalují. Potom to v útoku neklape a nikdo vlastně neví, kam má jezdit. Kluky musím pochválit, že opravdu makali. Střelbě ale chyběl šmrnc, chuť, hlad."

Jediný gól proti Spojeným státům obstaral v přesilovce Kaut po nahrávce Nečase. To už ale běžela 52. minuta.

"Útočit jsme začali až posledních deset minut, to je špatně," prohlásil Kaut. "Hecovali jsme se, ale od každého tam nebylo to, co mělo být. Takhle to prostě nejde."

"V bojovnosti problém nebyl," vysvětlovala naděje Colorada. "Stačilo víc jednoduchosti, plnit malé věci. Dát si nahrávku v obranném pásmu, což jsme nedělali. A když si to nedáme ani tam, nemůžeme se dostat do útoku."

Na drhnoucí přechod do ofenzivy si stěžoval i Nečas: "Vázlo nám založení. Já jsem tenhle rok hrál v Americe, kde je hokej oproti Česku hrozně jiný v tom, jak je málo času na rozehrávku. Pořád jste pod tlakem a musíte se s tím vypořádat. To nám v tomhle turnaji trošku chybělo. Pak jsme puky akorát odhazovali. To se pak hraje těžko."

Zatímco čeští hokejisté sršeli po brzkém vypadnutí kritikou, jejich trenér volil o něco vlídnější slova.

"Myslím, že k postupu mezi nejlepší čtyři nám chyběl krůček, Američané byli hratelní," řekl Varaďa. "Bohužel jsme si nedokázali poradit v zakončení. Nechodili jsme do brankoviště, i když jsme k tomu hráče nabádali. Po kontaktním gólu jsme se nadechli k závěrečnému tlaku, i když moc velkých šancí tam nebylo. Jsem ale hrozně rád, že kluci odcházejí se vztyčenou hlavou. Turnaj odmakali, dřeli, blokovali střely. Nedostávali jsme moc gólů a měli skvělého gólmana."

"Co si budeme povídat, Amerika byla jednoznačně lepší," dodal Nečas. "Jediným světlým článkem tohohle turnaje byl z našeho týmu Lukáš Dostál."

Právě Dostál by mohl chytat i na příštím šampionátu dvacítek, který vypukne v Třinci a Ostravě. Nečas, Kaut nebo Zadina prožili v Kanadě reprezentační derniéru, pokud jde o juniorskou kategorii.