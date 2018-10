"Chtěli nás zranit." Rusové rozpoutali chaos v Příbrami, prali se na ledě i s diváky

před 1 hodinou

Čeští hokejisté do 18 let na posledním mistrovství světa. | Foto: IIHF

Sobotní přípravný zápas ruských hokejových dorostenců v Příbrami skončil ostudou, při níž létaly pěsti na ledě i v hledišti.

Praha/Příbram - Mladí svěřenci trenéra Aloise Hadamczika odehráli po letním Hlinka Gretzky Cupu další turnaj, respektive sérii zápasů proti Rusku. Z nich si budou pamatovat především poslední vystoupení, které skončilo skandálem.

Česká osmnáctka vedla krátce před finálním hvizdem 5:3, když sborná dopravila puk do sítě. Jenže Ilja Nikolajev ještě předtím fauloval kolenem Radka Mužíka, takže sudí rozpažil. Ruského agresora navíc vyloučil do konce utkání.

Hosté "křivdu" neunesli, a tak hned po dalším vhazování začali řádit. Daniil Gutik se pustil do českých hráčů, čímž odstartoval hromadnou bitku. Do sprch nakonec museli předčasně odejít čtyři hokejisté, dva na každé straně. Mezi hříšníky byl i Vasilij Podkolzin, možná hvězda příštího draftu NHL.

Celkem padlo - i kvůli vyhrocené první třetině - 168 trestných minut.

Práci měli kromě sudích i pořadatelé, protože při divokém závěru podlehli emocím i ruští náhradníci, kteří se dostali do sporu s fanoušky. Padla nejedna ostrá rána. Pořadatelům se za pískotu diváků nakonec povedlo rozvášněné Rusy odvést do šatny.

Takhle vypadal konflikt mezi příbramskými fanoušky a členy sborné:

Oct 13, 2018 Friendly U18: Team Russia vs Czech fans pic.twitter.com/IApHDBVGgP — HockeyRU20 (@HockeyRU20) October 13, 2018

Aby poté nedošlo k dalším střetům, odcházeli ruští hokejisté ze stadionu v doprovodu policie.

"Sami jste viděli, jak se tady představili a co jsou zač," řekl pro hokej.cz útočník Radek Mužík. "Jejich hráči, kteří nehráli, napadali fanoušky, a jinak do toho šli s cílem nás všechny zranit. Sami jste to viděli. My se jim můžeme akorát smát, my jsme vyhráli, a to je pro nás nejdůležitější."

Mužík, jenž nastupuje ve švédské juniorce, pomohl k výhře 5:3 dvěma body (1+1). Češi tak odčinili dvě porážky z předchozích dnů (1:4, 0:5).

"Vyhráli jsme nad Rusáky, kteří se nám tady celé dva zápasy smáli," podotkl Mužík.

Vyhrocené zápasy mezi Českem a Ruskem nejsou v mládežnických kategoriích výjimečné. Třeba před necelými dvěma roky zažily ošklivou vřavu české dorostenky, které na mistrovství světa v Přerově vypadly ve čtvrtfinále po výsledku 0:2.

Více se však mluvilo o tvrdé hře Rusek, kvůli níž skončily dvě Češky v nemocnici. Před koncem klání navíc vypukla hromadná rvačka. Přerovští fanoušci následně vypískali ruskou hymnu, což ostře kritizoval dvojnásobný olympijský vítěz Boris Michajlov. Listu Sport-Express řekl: "Normální a civilizovaní lidé nemají právo pískat na hymnu jiného státu. Diváci by se za své chování měli stydět."