"Přejedeme je, budeme to dávat do prázdné." Češi podcenili Bělorusko a udělali zbytečné kiksy

před 2 hodinami

Čeští junioři splnili první cíl. Na mistrovství světa v Buffalu pronikli do čtvrtfinále. Jenže vítězství 6:5 nad Běloruskem spíš utrpěli.

Praha - Češi měli před sobotním kláním proti outsiderovi skupiny smělé plány. "Mysleli jsme si, že od Bělorusů dostaneme nejvíc dva góly a přejedeme je," přiznal obránce Libor Hájek. "Ale bohužel."

Hájek a spol. narazili už na začátku. Na soupeře nevlétli, brzy faulovali a v polovině prvního dějství prohrávali. Ani to je neprobralo. Zkraje druhé třetiny koukali na skóre 0:2.

V tu chvíli trenér Pešán ztratil trpělivost. Odvolal Josefa Kořenáře a mezi tyče poslal Jakuba Škarka. "Nechtěl jsem jenom přihlížet," vysvětloval. "Gólmany jsem vyměnil, aby tým dostal po obdrženém gólu víc pauzy a nový impulz. Je to jeden z mých nástrojů, takže jsem ho využil."

Tenhle budíček už zabral.

Češi rozjeli ofenzivní smršť a v rozmezí necelých 14 minut pětkrát skórovali. Dvě trefy obstaral Radovan Pavlík.

"To nám určitě zvedlo sebevědomí, ale zase nás to ukolébalo do pohody," řekl útočník Kristian Reichel k vedení 5:2. "Mysleli jsme si, že to budeme dávat do prázdné brány, místo toho začalo Bělorusko znovu kousat. Bojovalo se až do posledních minut."

Nutno podotknout, že Češi zvládli závěrečné minuty brilantně, soka k ničemu nepustili. Divokou výhrou 6:5 ale fanoušky rozhodně neohromili.

"Podcenili jsme to," prohlásil Hájek. "Bělorusové kousali a hráli dobře, naštěstí ale zápas dopadl tak, jak dopadl. Měli jsme štěstí, že jsme urvali výhru aspoň o jeden gól. S výkonem ale nemůžeme být vůbec spokojení."

Česká dvacítka nebyla koncentrovaná, často laxně bránila, dostala tři góly v oslabení a nasbírala příliš mnoho trestných minut. Došlo i ke dvěma zbytečným kiksům.

Forvard Pavlík vystřelil po odpískání a dostal osobní trest na deset minut. "Byla to kravina," litoval později. "Všem klukům se omlouvám."

Víc oslabil mužstvo útočník Daniel Kurovský, jenž při souboji před bránou zasáhl soupeře do choulostivých partií a odkráčel do sprch. Bělorusko následně rozehrálo pětiminutovou přesilovku.

Really cheap play by Daniel Kurovsky. 5 minute major for spearing and he's gone #WJC2018 #WorldJuniors pic.twitter.com/foGBvaD1IN — Fitz (@FitzyGSN) December 30, 2017

"Nechovali jsme se jako vítězný tým," mrzelo kouče Pešána. "Dostat desetiminutový trest, trest do konce utkání a další zbytečné fauly… To musí z naší hry zmizet."

O napravení dojmu budou Češi usilovat dnes od 18:00 proti Švýcarsku.