České hokejistky prohrály na úvod MS se Švýcarskem po nájezdech

Plymouth (USA) - České hokejistky prohrály v prvním zápase na mistrovství světa v Plymouthu se Švýcarskem 1:2 po samostatných nájezdech. Češky v duelu skupiny B vedly až do 57. minuty, kdy Evelina Raselliová v přesilové hře odpověděla na gól Terezy Vanišové z druhé třetiny. V nájezdech pak zajistila dva body Švýcarkám Christine Meierová, která jako jediná uspěla.

"Věřily jsme, že to udržíme a vyhrajeme. Bohužel to chce víc dávat góly, víc chodit do koncovky. To nám pořád chybí," uvedla Vanišová pro web hokej.cz.

Svěřenkyně trenéra Jiřího Vozáka v polovině února prohrály se Švýcarkami boj o postup na olympijské hry v příštím roce a ani dnes je nedokázaly porazit. Zápas přitom měly rozehraný dobře a po sérii šancí na obou stranách se dostaly do vedení v 35. minutě, kdy Vanišová využila chybnou rozehrávku brankářky Schellingové a posunula Češky do vedení dokonce v oslabení.

"Gólmanka se snažila rozehrát na beka, já jsem bruslila přímo k puku a náhodně jsem ho zachytila. Pak jsem se to snažila dát do prázdné brány. Upřímně jsem nevěřila, že to tam padne, protože to šlo přes dvě hráčky. Naštěstí to prošlo," řekla Vanišová.

Brankářka Peslarová držela šance českého týmu na výhru až do 57. minuty, kdy ji v přesilové hře překonala Raselliová, která tečovala střelu Müllerové. V prodloužení hrály Češky krátkou přesilovou hru, rozhodnout v ní však nedokázaly. Vítěze zápasu tak určily nájezdy, ve kterých se jako jediná prosadila v páté sérii Meierová.

Další zápas čeká Češky v sobotu, kdy se utkají s Německem. I nadále je cílem postup do čtvrtfinále. "Určitě, jeden zápas nic nemění. Další dva můžeme vyhrát a získat další body, teď bych se tím nijak netrápila," dodala Vanišová.

Mistrovství světa hokejistek v Plymouthu (USA):

Skupina B:

ČR - Švýcarsko 1:2 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Vanišová - 57. Raselliová (Müllerová), rozhodující nájezd Meierová. Rozhodčí: Nakajamaová (Jap.), Szkolaová (USA) - Kúdelová (SR), Linneková (Něm.). Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 428.

autor: ČTK | před 1 hodinou

