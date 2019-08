Česká osmnáctka vydřela výhru nad Švýcary až v nájezdech

před 51 minutami

Čeští hokejisté vstoupili úspěšně do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let. Svěřenci trenéra Karla Berana porazili ve skupině A v Břeclavi Švýcarsko 4:3 po samostatných nájezdech.

Švýcarům vyšel lépe úvod zápasu a už ve třetí minutě je poslal do vedení Valentin Hofer, ale rychlou odpověď už po dvou minutách zařídil Ivan Ivan a obrat dokonal Pavel Novák. Jenže ve druhém dějství se podařilo otočit skóre i Švýcarům, když se během dvou minut prosadili Dario Allenspach a Keanu Derungs. Brankář Andri Henauer pak držel těsné vedení Švýcarů až do závěru zápasu, ale 90 sekund před vypršením základní hrací doby ho přece jen dokázal překonat Ondřej Baláž. Rozhodovaly nakonec až nájezdy a protáhly se do sedmé série, v níž o výhře českých mladíků rozhodl Michal Gut. Ve druhém utkání břeclavské skupiny deklasovali Kanaďané Finy 6:0. Rovněž šest branek nastříleli ve skupině B v Piešťanech Rusové Američanům a otočili tak stav 0:2 po první třetině na konečných 6:2. Domácí Slováci podlehli Švédům těsně 2:3. Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let: Skupina A (Břeclav): ČR - Švýcarsko 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0) Branky: 5. Ivan, 14. P. Novák, 59. Baláž, rozhodující sam. nájezd Gut - 3. Hofer, 24. Allenspach, 26. Derungs. Finsko - Kanada 0:6 (0:3, 0:1, 0:2). 1. Kanada 1 1 0 0 0 6:0 3 2. ČR 1 0 1 0 0 4:3 2 3. Švýcarsko 1 0 0 1 0 3:4 1 4. Finsko 1 0 0 0 1 0:6 0 Skupina B (Piešťany): Rusko - USA 6:2 (0:2, 4:0, 2:0), Slovensko - Švédsko 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). 1. Rusko 1 1 0 0 0 6:2 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3 3. Slovensko 1 0 0 0 1 2:3 0 4. USA 1 0 0 0 1 2:6 0

autoři: Sport, ČTK | před 51 minutami