Češi shrábli peníze od trenérů. A Blümel nevěřil vlastním očím, koho má po boku

Čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1 a radost z úspěchu na Švédských hokejových hrách měli o to větší, že je finští trenéři českého celku Kari Jalonen a Kalle Kaskinen speciálně motivovali.

"Vypsali nějaké peníze, takže jsme je shrábli a půjde to do týmové kasy," prozradil útočník Matěj Blümel, co finští trenéři českého mužstva udali jako bonus za vítězství nad výběrem své rodné země. "Ale těžko říct, co se za to koupí, o tom já tady nerozhoduju," doplnil Blümel se smíchem.

Jemu osobně dopřáli koučové milé překvapení ještě před zápasem. Jednadvacetiletého borce Pardubic totiž zařadili do elitní formace po boku hvězd Romana Červenky a Davida Krejčího.

"Nevěřil jsem vůbec vlastním očím, když jsem byl s Romanem a Davidem napsaný v sestavě," přiznal Blümel. "Bylo to skvělé. Šel jsem do zápasu s tím, že si užiju každé střídání. A také jsem si to užil," rozplýval se šikovný forvard.

Přímo na ledě tak poznával vrcholné umění obou zkušených parťáků. "Neskuteční hráči. Jedni z nejlepších v našem hokeji i historicky," vyprávěl nadšeně po vítězství. "Jsem strašně rád, že jsem si s nimi mohl zahrát na takové úrovni. Uvidíme, jestli to ještě někdy přijde," krčil rameny.

Jejich řada se na triumfu podílela dvěma zásahy a Blümel přiznal, že při utkání musel být neustále ve střehu. "Kolikrát jsem dostal přihrávku, kdy jsem vůbec nečekal, že mě Krejča najde. A každá nahrávka byla navíc přesná. Bylo to fakt skvělé," liboval si.

Přes 36 minut platil ve stockholmské aréně bezbrankový stav, o první gól se pak postaral právě pardubický útočník. Při dorážce ovšem nebylo úplně patrné, zda finského gólmana Juhu Olkinuoru překonal on, nebo Červenka.

"Myslím, že jsem to byl já. Bavili jsme se pak i s Romanem. Dopadlo to tak, že já jsem hrál puk a on moji hokejku. Fakt jsem na ní cítil puk," dušoval se střelec. "Věděl jsem, že jsme ho dal já, ale přitom společnými silami," doplnil s úsměvem.

Úvodní zásah byl pro vývoj střetnutí hodně důležitý. "Trošku se nám ulevilo. Dali jsme první gól, v dalším střídání jsme vstřelil další. I když potom snížili, tak jsme rádi, že jsme zápas dovedli do vítězného konce," pochvaloval si Blümel.

Na strážce české branky Karla Vejmelku vyslali Finové za celý zápas pouhých 12 střel. "Máme skvělý systém, s trenéry a videotrenéry se na každého soupeře připravujeme speciálně," líčil forvard.

"Na druhou stranu, i když měli Finové jen dvanáct střel, tak to tam občas hořelo a sem tam nějaké šance měli. Byl to vyrovnaný a těžký zápas a jsem rád, že jsme to zvládli," oddechl si Blümel.

Národní tým si připsal čtvrtou výhru v řadě a může vyhrát další turnaj Euro Hockey Tour. "Jsme určitě šťastní. Všechny týmy posilují, chtějí se sehrát, aby byly připravené na mistrovství světa. Není to určitě žádný snadný turnaj. A nebyl ani v Ostravě. Když máme to vítězství v dosahu, tak do toho dáme zítra všechno a uvidíme, na co to bude stačit," vyhlížel Blümel souboj se Švýcarskem. "Ten hlavní vrchol ovšem začíná až za týden," uvědomuje si.