"Češi se odmítli vzdát bez boje." Kanada ocenila soupeře, který jí bral dech

Hokejové Kanadě se notně ulevilo, favorizovaný tým přece jen vyhrál na domácí půdě juniorské mistrovství světa. Média ve vítězné zemi ale ocenila i české mladíky, kteří Javorovým listům ve finále notně zatápěli a padli až v prodloužení 2:3.

Web televizní stanice Sportsnet připomíná, že nechybělo moc a Češi zlatou kanadskou oslavu zkazili.

"Češi, kteří druhý svátek vánoční ohromili Kanadu výhrou 5:2, se odmítli vzdát bez boje," poukázal novinář Paul D. Grant na dvě české branky v rozmezí 54 vteřin, jimiž Jiří Kulich a Jakub Kos vymazali ve třetí třetině náskok favorita.

"Mohl to být největší dějový zvrat turnaje. Vypadalo to, jako by Kanada ztrácela dech," všiml si zástupce Sportsnet. "Guenther ale v prodloužení zajistil, že si Kanada nenechala zlato uniknout," doplnil.

Kolébka hokeje si tak nenechala uniknout jubilejní dvacátý triumf na juniorském mistrovství světa. Tamní média vyzdvihují neuvěřitelné výkony teprve sedmnáctiletého hokejového útočníka Connora Bedarda, byť ve finále mu Češi nedovolili získat ani bod.

"Zlatá noc pro Kanaďana Bedarda vévodí neuvěřitelnému světovému šampionátu," hodnotil Sportsnet a poukázal na fakt, že přestože se očekávaná budoucí hvězda světového hokeje ve finále bodově neprosadila, každý po zápase mluvil o ní.

A to i přesto, že utkání rozhodl svým druhým gólem v prodloužení Dylan Guenther a mezi střelce se zapsal Shane Wright slavící v den finále 19. narozeniny. "Podal neuvěřitelný výkon," řekl Wright na adresu Bedarda. Očekávaná jednička příštího draftu si na šampionátu připsala devět branek a 14 asistencí.

Deník Toronto Star poukázal na to, že pod rozhodující branku se podepsala trojice hráčů, která se v této sezoně již představila v NHL. Guenther v dresu Arizony, Brandt Clarke v Los Angeles a kapitán Wright v Seattlu. "A byla z toho sladká odveta," připomněl kanadský deník první vzájemný souboj obou týmů v Halifaxu.