Dva čeští junioři pobouřili odstřelováním dobrovolníka. Pak za ním přišli s omluvou a dárky

Remember Andy, the ice crew member, who almost got hit by a puck during our warm-up? We reached out to him to say sorry 😇 / Viděli jste video s Andym, kterého naši hráči málem trefili při rozbruslení? Hráči se mu přišli omluvit 😇#WorldJuniors @TSN_Sports @IIHFHockey @WJCinBUF pic.twitter.com/4YT5AZ8sHn